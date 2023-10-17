培育海洋產業人才！台船舉行教育部實習船御風號命名下水儀式

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台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，船名「御風」，是高雄科技大學引自《莊子．逍遙遊》：「夫列子御風而行，泠然善也。」世人常說乘風破浪，但畢竟須隨風向而定，御風而行則更上一層，命名為「御風」意喻能掌握方向，航向世界，台船公司預祝建造順利，未來培育更多海事產業人才。
教育部政務次長劉孟奇指出，命名下水的實習船御風號，為教育部考量現行實習船育英2號已服勤近30年，船齡老舊、噸位小、航程太短、學生艙位不足等問題，乃委託高雄科技大學辦理籌建造，由台船公司承造。
該案由台船公司統包設計，於110年1月26日簽約，全案履約期限為113年4月7日，命名及下水典禮後，將持續進行裝備系統建立、單機運轉測試、靜態訓練、海上公試，以及動態操作(含日、夜航)訓練，預計(113)年交船。
御風號實習船全長114公尺，船寬21公尺，滿載排水量5500公噸以上，搭載單主機馬力5,220 kW，蒲氏風力3級以下時，船速不小於15節，船速13節時，可續航9500浬，建造規範完全符合STCW國際公約要求，艙區劃分及破損穩度符合海上人命安全國際公約(SOLAS)的客船要求，提供客船等級的安全標準，主動式穩定翼系統可減緩因風浪造成的橫搖，提供更安全舒適的環境。
艙間規劃可搭載總人數250之住艙區外，具完善的視聽教室及機艙教學動線、實境實習駕駛室及航海、輪機及高壓電等三套全功能模擬機系統，可在這艘實習船上完成完整的實習課程，培養我國海洋產業的潛力人才。
除此之外，御風號實習船還設置體育室、自修室、會議室、電影院，以供師生教學和休閒使用，提供更佳生活機能。