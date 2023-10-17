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培育海洋產業人才！台船舉行教育部實習船御風號命名下水儀式

▲台灣國際造船公司舉行教育部實習船御風號命名及下水儀式。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台灣國際造船公司舉行教育部實習船御風號命名及下水儀式。(圖／台灣國際造船公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣國際造船公司於今(17)日上午，在該公司高雄廠區，舉行教育部實習船御風號命名及下水儀式，完工後，將交由高雄科技大學營運，以培育我國海洋產業的潛力人才。

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▲教育部御風號實習船完工後，將交由高雄科技大學營運，以培育我國海洋產業的潛力人才。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲教育部御風號實習船完工後，將交由高雄科技大學營運，以培育我國海洋產業的潛力人才。(圖／台灣國際造船公司提供)
台灣國際造船公司承造教育部實習船御風號命名及下水儀式，是由教育部政務次長劉孟奇與台灣國際造船公司董事長鄭文隆共同主持，並由教育部技職司司長楊玉惠擔任命名擲瓶人，經命名為御風號。

▲台灣國際造船公司董事長鄭文隆致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台灣國際造船公司董事長鄭文隆致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)
台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，船名「御風」，是高雄科技大學引自《莊子．逍遙遊》：「夫列子御風而行，泠然善也。」世人常說乘風破浪，但畢竟須隨風向而定，御風而行則更上一層，命名為「御風」意喻能掌握方向，航向世界，台船公司預祝建造順利，未來培育更多海事產業人才。

教育部政務次長劉孟奇指出，命名下水的實習船御風號，為教育部考量現行實習船育英2號已服勤近30年，船齡老舊、噸位小、航程太短、學生艙位不足等問題，乃委託高雄科技大學辦理籌建造，由台船公司承造。

該案由台船公司統包設計，於110年1月26日簽約，全案履約期限為113年4月7日，命名及下水典禮後，將持續進行裝備系統建立、單機運轉測試、靜態訓練、海上公試，以及動態操作(含日、夜航)訓練，預計(113)年交船。

▲教育部實習船經教育部技職司司長楊玉惠(中)擲瓶命名為御風號。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲教育部實習船經教育部技職司司長楊玉惠(中)擲瓶命名為御風號。(圖／台灣國際造船公司提供)
御風號實習船全長114公尺，船寬21公尺，滿載排水量5500公噸以上，搭載單主機馬力5,220 kW，蒲氏風力3級以下時，船速不小於15節，船速13節時，可續航9500浬，建造規範完全符合STCW國際公約要求，艙區劃分及破損穩度符合海上人命安全國際公約(SOLAS)的客船要求，提供客船等級的安全標準，主動式穩定翼系統可減緩因風浪造成的橫搖，提供更安全舒適的環境。

艙間規劃可搭載總人數250之住艙區外，具完善的視聽教室及機艙教學動線、實境實習駕駛室及航海、輪機及高壓電等三套全功能模擬機系統，可在這艘實習船上完成完整的實習課程，培養我國海洋產業的潛力人才。

除此之外，御風號實習船還設置體育室、自修室、會議室、電影院，以供師生教學和休閒使用，提供更佳生活機能。

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