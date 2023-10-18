金鐘58／陳博正眼見愛妻化死劫　女兒逃過311地震、南亞海嘯

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陳博正打趣形容老婆的「老闆」是觀世音菩薩，有一次小女兒跟朋友約好去日本，結果老婆強力反對，她的同學因此避開原本的時間，沒有遇上日本311大地震。還有一次小女兒要去峇里島旅遊，媽媽又反對，小女兒幸運與南亞大海嘯擦身而過，陳博正說自己也是從不相信到相信，「看到太多不可思議的事，很自然就相信啊。」
陳博正半隱居5年 68歲驗出肺氣腫
就連現在居住的地方，也是陳博正老婆指定，「她說老闆在夢裡帶她去個地方跟眾生結緣，過了3天碰到社區的人說山上有地想賣，群山環抱、有小瀑布、視野開闊，真的看到夢中那塊地了。」他買地定居新店20年，有工作才下山去，大女兒在5年前指著他的鼻子說：「爸爸你老了，不要演那麼多戲。」陳博正如今過著半隱居的生活，除了肺氣腫以外還算健康。
《模仿犯》耗神費力 陳博正：沒有一場戲輕鬆
《模仿犯》裡的主委冷靜睿智、感受到每個人的善惡，可以說跟陳博正本人相當貼近，不過他承認這部戲沒有一場戲是輕鬆的，無關乎被凶手羞辱的學狗爬橋段，而是受害者家屬那種心痛、煎熬、忍耐的折磨，因為孫女被凶手挾持，他說：「真的進入那個角色，他有宗教修養、見過世面，經常面對死亡鬼神，照樣承受一種重負，再怎麼穩定還是痛、還是耗盡心力。」
戲中，廟祝看到孫女被掛在十字架上，陳博正輕握李亦捷的手說：「阿公帶妳回家。」是全劇名場面之一，陳博正反而覺得這場戲演起來非常痛快，「自然流露很重的情緒，不需要刻意演出來，像把藏在內心裡的東西，藉由角色發洩出來，演完變得很舒暢，還會有一種快感，不會感覺累。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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