不見何志偉！賴清德挺王世堅「即戰力」、充滿民主DNA不走針

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賴清德致詞時表示，一定要讓王世堅高票當選，第一，王世堅的外公張榮宗是文化協會重要人物，且王的爸爸王明德也是白色恐怖受害者，因此王世堅一身都是留著台灣的血、充滿民主DNA，「這送去立院一定是延續台灣路線、一定不會走針、一定會捍衛台灣！」；第二、王世堅在議會非常有經驗，也在基層得到好名聲，而他們曾經是同事，所以他一定是即戰力，「在游錫堃領導下，繼續推動國家種種建設」；第三，王世堅會與弱勢站一起，這次也拋出三項正義，包含分配正義、經濟正義及居住正義。
賴清德進一步指出，這三項正義，和他要推動國家希望工程精神一樣、目標一致，呼籲大家一定要投票，「一票賴清德、一票王世堅！大家在佛祖面前要坦白，都要做到、要信賴台灣！」
賴清德指出，國民黨國去獨裁時，不可能給予台灣民主自由，共產黨也不可能自動放棄台灣，民進黨很感謝大家過去支持，「我們過去為了民主打拼，未來我們要為和平奮鬥！」他也提及，這裡是民主聖地，「我們不只要贏，總統票要贏多點，立院也要過半，區域要打拚、不分區要大家支持」。
王世堅提到，現在最受歡迎、支持度最高就是賴清德，不管中國、在野黨如何打壓、攻擊，賴的支持度都維持領先、超過35％，而這就是台灣主流民意，呼籲民眾讓賴清德領導台灣向前行。
游錫堃指出，選國家領導者、要選對台灣有愛的人，賴清德出身貧苦人家，從基層奮鬥出來很厲害，而他的歷練也是所有總統參選人最完整的，且了解台灣，為了讓台灣成為正常國家，就要選賴清德當總統。