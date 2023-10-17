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PLG／鋼鐵女神雅典娜、富邦張宗憲領軍！361°3X3籃球賽圓滿落幕

▲鋼鐵女神雅典娜、富邦張宗憲領軍！361°3X3籃球賽圓滿落幕。（361°提供）
▲鋼鐵女神雅典娜、富邦張宗憲領軍！361°3X3籃球賽圓滿落幕。（361°提供）

記者吳政紘/綜合報導

361° 觸地即燃 3X3籃球賽於10月14日台中惠中籃球場（文心向上球場）圓滿落幕，不但請來鋼鐵女神雅典娜、還有富邦勇士球星張宗憲，饒舌歌手歐吉虎 、 IVAN 艾文 、潤少 、BCW以及西屯純愛組等壓軸演出，冠軍隊伍獲得獎金新台幣兩萬元及整隊每人一雙球鞋，亞軍獎金新台幣一萬五千元及活動專屬 T-shirt 跟 3000 元 361°商品折價卷，季軍獎金新台幣一萬元和 3000 元 361°商品折價卷。

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本次賽事採用專屬 361°『觸地即燃』特殊賽制，比賽時長 6 分鐘，每場比賽最後 1 分鐘 將進入『觸地即燃』賽制『得分翻倍』，讓球員們更多創造力挽狂瀾的英雄時刻。除了賽制 特殊以外，賽事獎勵也非常吸引眾人。每隊參賽人員(4 人/隊)皆有一件專屬賽事球衣，冠 軍可獲得獎金新台幣兩萬元及整隊每人一雙球鞋，亞軍獎金新台幣一萬五千元及活動專屬 T-shirt 跟 3000 元 361°商品折價卷，季軍獎金新台幣一萬元和 3000 元 361°商品折價卷。

賽事現場更推出加入 IG 官方帳號即可參加抽獎活動，獎品內容除 361°品牌商品折價卷外， 最大獎更將送出今年品牌代言人『P.LEAGUE+臺北富邦勇士籃球隊-張宗憲』親筆簽名球鞋。 除了精彩賽事及豐富獎勵外，現場也有 361°品牌攤位供大家體驗並現場選購，另外活動現 場也邀請到『SVR Esports』來讓大家體驗新穎科技，SVR Esports 是台中唯一且全台最大 的賽車主題電競館!透過模擬器練習，降低場上風險性外更提高個人最佳成績，此為想體驗 真賽賽道賽車的民眾不可多得的好機會。現場另一特色攤位，則是由台中知名酒吧『搖錢 樹』於現場設攤，除了有販售酒類飲品及無酒精飲品外，更是為了本次賽事專門客製化，推 出一款 361°專屬調酒，為本次賽事增色不少。 ※禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒，本活動 不販售酒予未滿十八歲者。

本次賽事制度、獎勵及周邊攤位吸引人外，在串場活動上更是不馬虎，眾多表演團體卡司 陣容華麗，開場表演即邀請到由台中在地混血兒娛樂旗下藝人-『歐吉虎』、『IVAN 艾 文』、『潤少』作為開場表演嘉賓，中場表演則邀請『P.LEAGUE+高雄鋼鐵人-鋼鐵女神雅典 娜』來做精彩熱舞表演和中場抽獎活動，壓軸更是由跨足饒舌領域新生代 DJ『DJ Son666』 和同樣為台中在地饒舌團體『西屯純愛組』硬派快嘴饒舌歌手『BCW』，帶來精采壓軸表 演，屆時可望 361°『觸地即燃』3 對 3 籃球比賽為台中街頭籃球再掀一股熱潮，嗨翻街頭籃球聖地。

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