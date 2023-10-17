PLG／林書豪效應！新北國王新賽季的季票價格最高達到9萬9999元

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今年PLG開幕戰將由國王客場出戰富邦勇士，雙方重演去年總冠軍賽戲碼。國王主場開幕戰則為11月18日出戰新竹攻城獅。
林書豪上賽季在季中加盟P.League+（PLG）高雄鋼鐵人後，立竿見影地幫助球隊打出成績，讓一支聯盟墊底的球隊，差點就能逆襲打進季後賽。整季共出賽19場，場均打約37分鐘，可得到26.3分8.4籃板8.8助攻，兩分球命中率49.45%，三分球命中率35%。
2023-24 新北國王賽季主場購票資訊 如下：
禁衛軍挑戰 2023-24 PLG & EASL 新賽季，新莊城堡 主場票務資訊正式公佈
全新賽季將與 KKTIX 售票平台合作，主場新莊城堡將迎接總共 23 場賽事（ PLG 以及 EASL 東超例行賽 ），季票、單場票務開賣資訊一次公布給諸位，準備好一起引爆新莊城堡
【 票務資訊重點整理 】
季票擁有者將能優先購買東超賽事單場票
本季針對熱門賽事、假日、平日推出不同票價
季票擁有者絕對享有「最優惠單場票價」
【 PLG 例行賽主場售票時程 】
10/25 15:00「 主場全區季票開售 」
11/1 12:00「 主場 11-12 月 PLG 例行賽單場票開售 」
【 EASL 主場賽事售票時程 】
10/31 12:00「 季票球迷優先購買 」
11/1 12:00「 主場 11 月賽事全面開售 」
【 王道銀行聯名卡購票優惠 】
新北國王延續與王道銀行攜手合作，持續推出聯名卡購票優惠，讓諸位卡友們也能一同響應，成為 #王城榮耀 的見證者
季票：VIP 席享每組現折 NT $ 5,000元（每人限購 2 組），A、B 區享 9 折優惠（每人限購 4 組）（總活動限量 50 組，售完為止）
例行賽：全區享 9 折優惠（每場限量 450 張，每人限購 4 張，售完為止）
若有其他未盡事宜及票務使用相關規定以新北國王籃球隊公告為主，球隊保有最終說明、變更之權利。任何變更內容將公佈於新北國王相關社群平台，恕不另行通知。