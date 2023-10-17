MLB／遊騎兵美聯冠軍戰2連勝！大聯盟季後賽賽制、戰況總整理

PLG／林書豪效應！新北國王新賽季的季票價格最高達到9萬9999元

▲林書豪加盟新北國王，球隊戰力大提升，也預計將帶來巨大的商業效益。（圖／記者葉政勳攝）
▲林書豪加盟新北國王，球隊戰力大提升，也預計將帶來巨大的商業效益。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃建霖/綜合報導

P.League+新北國王隊本季延攬華裔球星林書豪加盟，而這預計也將為他們帶來龐大的商業效益，球隊也沒錯過這次的商機，本季主場例行賽最貴的季票票價來到9萬9999元台幣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年PLG各隊主場將進行20場賽事，今天他們公布門票資訊，VIP場邊席第一排的季票價格來到9萬9999元，第2排為8萬9999元，特約1為6萬9999元，特約2為5萬9999元；另外城堡王宮席和城堡攻防席針對不同位置，票價分別為1萬7999元、1萬5999元、1萬4999元。

今年PLG開幕戰將由國王客場出戰富邦勇士，雙方重演去年總冠軍賽戲碼。國王主場開幕戰則為11月18日出戰新竹攻城獅。

林書豪上賽季在季中加盟P.League+（PLG）高雄鋼鐵人後，立竿見影地幫助球隊打出成績，讓一支聯盟墊底的球隊，差點就能逆襲打進季後賽。整季共出賽19場，場均打約37分鐘，可得到26.3分8.4籃板8.8助攻，兩分球命中率49.45%，三分球命中率35%。

2023-24 新北國王賽季主場購票資訊 如下：

禁衛軍挑戰 2023-24 PLG & EASL 新賽季，新莊城堡 🏰 主場票務資訊正式公佈 🔥

全新賽季將與 KKTIX 售票平台合作，主場新莊城堡將迎接總共 23 場賽事（ PLG 以及 EASL 東超例行賽 ），季票、單場票務開賣資訊一次公布給諸位，準備好一起引爆新莊城堡 🤝

▲新北國王公布新賽季的售票資訊。（圖／取自新北國王官方社群網站）
▲新北國王公布新賽季的售票資訊。（圖／取自新北國王官方社群網站）
📌 票務資訊重點整理 】

📣 季票擁有者將能優先購買東超賽事單場票

📣 本季針對熱門賽事、假日、平日推出不同票價

📣 季票擁有者絕對享有「最優惠單場票價」

📅 PLG 例行賽主場售票時程 】

👑 10/25 15:00「 主場全區季票開售 」

👑 11/1 12:00「 主場 11-12 月 PLG 例行賽單場票開售 」

▲新北國王公布新賽季的售票資訊
▲新北國王公布新賽季的售票資訊
📅 EASL 主場賽事售票時程 】

👑 10/31 12:00「 季票球迷優先購買 」

👑 11/1 12:00「 主場 11 月賽事全面開售 」

💳 王道銀行聯名卡購票優惠 】

新北國王延續與王道銀行攜手合作，持續推出聯名卡購票優惠，讓諸位卡友們也能一同響應，成為 #王城榮耀 的見證者 👀

🟡 季票：VIP 席享每組現折 NT $ 5,000元（每人限購 2 組），A、B 區享 9 折優惠（每人限購 4 組）（總活動限量 50 組，售完為止）

🟡 例行賽：全區享 9 折優惠（每場限量 450 張，每人限購 4 張，售完為止）

⚠ 若有其他未盡事宜及票務使用相關規定以新北國王籃球隊公告為主，球隊保有最終說明、變更之權利。任何變更內容將公佈於新北國王相關社群平台，恕不另行通知。

▲新北國王公布新賽季的售票資訊。（圖／取自新北國王官方社群網站）
▲新北國王公布新賽季的售票資訊。（圖／取自新北國王官方社群網站）

PLG／林書豪新賽季開幕戰領軍國王戰富邦　例行賽打到明年5月19日

NBA／以色列遭哈瑪斯襲擊！前林書豪隊友Stoudemire也發聲力挺

PLG／林書豪國王隊首秀拿下16分！今戰老東家鋼鐵人卻未登錄

NBA／很多人把我跟林書豪比較！Austin Reaves：我也走過艱難的路

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞