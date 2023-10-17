世界盃資格賽／中華男足6分鐘狂轟3球　3：0雙殺東帝汶晉級第二輪

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中華男足今晚繼續在主場對陣東帝汶，開賽第17分鐘，安以恩中路助攻游家煌，後者在右邊帶兩步起腳破門，為中華男足先馳得點，1分鐘後，安以恩先是射門被守門員擋出，跟進的吳彥澍補射破門，接著第23分鐘，馮少祺左路傳中，安以恩頭錘得手，半場結束中華男足取得3：0領先。
下半場易邊再戰，中華男足掌控絕大多數持球權，但幾度射門未果，隨著比賽時間逐漸尾聲，落後的東帝汶試圖組織攻勢反擊，仍無法攻破我方的防守，中華男足靠著上半場建立的3球優勢，讓比賽提前定調，最終中華男足就以3球之差獲勝，連同首回合4：0勝出，兩場攻入7球，並且一球未失。
中華男足主帥懷特（Gary White）擁有「魔法教頭」美名，在2018年離開台灣前曾締造主場7連勝，如今回鍋執掌「藍翼軍團」兵符，繼續施魔法，隨著世界盃資格賽雙殺東帝汶，目前在台灣本土取得11連不敗紀錄。
2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽一共46支隊伍參賽，其中世界排名前26名的球隊直接於第二輪開始打；其餘20支球隊於第一輪進行主、客場兩回合對決，取10支勝隊晉級第二輪，中華男足確定晉級第二輪之後，將於11月中與阿曼、吉爾吉斯和馬來西亞爭取第三輪的門票。