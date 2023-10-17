SBL假球案爆發！吳季穎遭踢爆涉嫌放水 恐面臨最重10年刑期
前台啤球星吳季穎涉嫌在效力SBL裕隆納智捷時期，於賽事放水，遭到媒體踢爆，吳季穎之前還有經營Youtube頻道想當網紅，如今可能還要面臨打假球的刑責，最重可能判處10年有期徒刑，籃協副秘書長兼發言人張承中表示，針對此事協會明天會進行召開紀律委員會的程序，約談相關人等，交由紀律委員會討論、懲處。
記者吳政紘/綜合報導
根據運動運動彩券法21條修正案，球員涉賭最重可面臨10年有期徒刑，併科5千萬以下罰金，過去SBL就曾傳出台啤主帥閻家驊涉賭，以及米迪亞精靈洋將桑德斯控訴球隊打假球等事件，重創台灣籃壇。
25歲的吳季穎，畢業於新北市南山高中，曾在104學年度HBL(高中籃球聯賽)幫球隊奪冠，大學加入輔大，曾獲得UBA新人王。
他在2020年投入SBL新人選秀會，以第二輪被桃園璞園選中，2021年10月加盟T1聯盟桃園雲豹，2022年8月再回SBL裕隆納智捷，又回到台啤。
根據《鏡週刊》報導，吳季穎今年6月低調離隊轉戰台啤，而他也被相關人士爆料涉嫌打假球並長期配合組頭簽賭，一場球賽至少可以進帳30至50萬元，讓他得以開賓士、住豪宅，此外，還傳出他熱戀裕隆集團小公主嚴珮瑜，將裕隆前董事長嚴凱泰生前收藏的3只名錶，並將其中2只拿來變賣，令高層大怒派人將錶買回。