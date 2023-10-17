中國將西藏譯名改為拼音「Xizang」　電商平台跟進：不改就下架

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而在10月初時，於西藏林芝登場的第三屆「環喜馬拉雅」國際合作論壇上，中國外交部已經率先改採用「Xizang」，不再沿用前兩屆的官方英文名稱「Tibet」。
香港《南華早報》近來報導指出，「微店」11日發出通知，要求所有商家更改產品的西藏英文譯名，不按規定者，商品將被下架。
微店是中國中小型家常用的手機電商平台，該平台上有超過9000萬個商家，在線商品數量達30億個，年交易額超過1000億人民幣（約台幣4475億元）。
雖然許多網友對中國當局「正名」之舉表示肯定，認為可以提高中國的文化自信，有助於抵抗來自西方國家的政治壓力，但也有人認為是「矯枉過正」。
旅美時事評論人士陳破空接受《自由亞洲電台》採訪時，質疑習近平走極左路線閉關鎖國；當局在西藏、新疆剝奪母語教育、強迫學漢文，進行文化滅絕、種族滅絕；面對外資外商撤離，經濟下滑，卻大搞漢化、黨化。他直呼，「那中國也要改譯名了，不叫China了？就這麼荒誕，完全失去理性、違反常識」
陳破空痛批，反英文、反美、反西方價值，堵住自由、民主、人權、法治在中國傳播，懂英文愈多，懂國際知識、對普世價值理解愈多，習近平、王滬寧走火入魔，走北朝鮮路線，跟國際切割。他指出，「環喜馬拉雅論壇明明是個商機，突然推出改名，不做生意的樣子，寧願犧牲經濟也要達到政治目的，是把經濟發展逼進死胡同。」
美國聖托馬斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，搞不好未來中國政府會做的「更絕」，完全排擠既有的外來語。他提到，就連香港、澳門也都是用廣東話拼音，可能也會改，「這都是收編過程，慢慢消滅掉中共所謂的非官方語言，用所謂官方語言拼音方式去重新洗牌這些區域。」
葉耀元指出，不管是從歷史、文化、語言角度，讓他們看來像普天之下莫非王土的概念。中國喜歡操縱好像車同軌、權力集中、秦始皇化、大一統化，將區域的差異性給抹滅掉。
但葉耀元表示，就像中國施壓國際社會，在稱台灣時加上「中國」，但仍會有很多良心企業拒絕。「美國也可能提出一些反抗，如果美國站在人權的角度去針對這議題提出政策上的方針，至少美國企業可能就不會去遵守中國的要求。」
葉耀元認為，中國透過改譯名在國際刻意漢化，要擔心的是數十年後世世代代的西藏人會喪失理解藏族特殊性，失去自我認同。