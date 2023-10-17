盼選民給高嘉瑜機會！卓榮泰喊：會全力監督她做好民進黨立委角色
爭取連任的民進黨立委高嘉瑜選情膠著，民進黨總統參選人賴清德今（17）晚替立委參選人王世堅站台後，接著到內湖替高站台。到場相挺的前主席卓榮泰，在致詞時向選民喊話，希望大家再給高機會，「我們會強力監督她，要做好民進黨立委的角色」。
記者陳佩君／台北報導
賴清德晚間先到士林替王世堅輔選，接著前往東湖四號公園福生宮參香，出席「賴桑廟口開講」活動、替高站台；值得關注的是，台灣基進立委參選人吳欣岱突然現身場外發扇子，謝謝支持者支持賴清德，雙方頗有隔空交火味道。
到場相挺的卓榮泰在致詞時表示，很欣慰看到3位在地議員都與會，高嘉瑜身為「衛冕者」，必須在艱困的國會過半工程中，繼續扮演「衛冕者」角色，除了要讓賴清德高票當選，也要讓高共同為國會過半目標努力。
不過，卓榮泰也特別向選民喊話，盼大家再給高嘉瑜一個機會，「我們會強力監督她，要做好民進黨立委的角色」。
高嘉瑜提及，2022年市議員選舉因為沒有團結，導致內湖南港市議員少一席，強調這次一定要團結，而賴清德特別來到港湖區「地面轟炸」，代表內湖南港絕對不能分裂、絕對要團結，守住最關鍵的一席，「絕對不能分裂，分裂就是讓國民黨贏，讓共產黨笑」、「港湖過關、國會過關」。