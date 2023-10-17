吳季穎涉嫌打假球恐重創SBL與國內籃壇！過去台灣假球案下場如何

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超級籃球聯賽（英語：Super Basketball League）是半職業籃球聯盟，由中華民國籃球協會創設管理，現有裕隆納智捷、台灣啤酒、臺灣銀行、彰化柏力力四支球隊，成立的背景於行政院體育委員會主任委員林德福於2003年4月出面組織「中華民國超級籃球聯賽推動小組」，並召集相關人士於籃協原有架構之下成立「中華民國超級籃球聯賽委員會」，由體委會、籃協，以及裕隆、新浪、中廣、達欣、九太、台啤、臺銀等七個甲組球團，加上賽事執行單位以及「社會公正人士」共11名代表組成，做為新成立的「超級籃球聯賽」（SBL）的決策單位。SBL的第一個球季於同年11月展開。
SBL假球案
米迪亞精靈洋將桑德斯案
2008年米迪亞暴龍爆發放水嫌疑，引起外界譁然，不但重創中職聲譽，也讓中信鯨隊之後也爆發放水，全隊解散，2009年兄弟象隊也爆發假球案，俗稱「黑象事件」，再度引發中職危機，洪家一度要退出職棒，但因球迷挽留，只好留下來。
不過SBL也從當時米迪亞暴龍事件，衍生出「米迪亞精靈」假球案，當時洋將桑德斯（Jonathan Sanders）指控，全隊都在放水，連教練、球員都在打假球，他受不了，只好投訴媒體。
雖然當時領隊張榮光否認，但前總教練吳建國曾爆料，「贏球時球隊高層沒有很高興」，引發外界諸多質疑，米迪亞之後也改為金門酒廠，持續在SBL打下去。
前台啤主帥閻家驊涉賭
前台啤籃球隊總教練、T1聯盟台啤英熊隊顧問閻家驊，在SBL曾任台啤主帥，2017年被控牽涉網路運動簽賭，閻家驊被依賭博罪獲緩起訴，今年2月他又在天九牌賭場被逮，T1聯盟也緊急切割，但已重創聯盟聲譽。