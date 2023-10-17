獎金有機會翻10倍！刮刮樂新品玩法看這裡 還有3個頭獎200萬
台灣彩券公司今（17）日推出2款刮刮樂新品，總獎項超過224萬個，總獎金逾6.8億元，其中「加倍旺」以廣受消費者喜愛的倍數玩法為遊戲特色，有機會獲得最高10倍的獎金，獎金加倍機會超過38萬個，頭獎200萬元共有3個；「金骰子」比大小玩法適合入手嘗鮮，共有5次中獎機會，500元以上的獎項超過10萬個，頭獎50萬元。
記者顏真真／台北報導
台彩指出，「加倍旺」每張售價200元，票面上競速直衝的金黃箭頭帶動亮眼炫目的金錢符號與金幣元素，充滿刺激與財富感；遊戲結合對幸運號碼跟倍數符號2種玩法，創造刮獎過程中可獲得加倍獎金的期待感，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金乘以「倍數區」倍數符號的金額，有機會獲得2倍、3倍、5倍及最高10倍獎金，獎金加倍機會超過38萬個，頭獎200萬元共有3個，總中獎率29%。
另一個「金骰子」每張售價100元，票面上黃金骰子搭配金幣、鑽石點綴散發耀眼光芒，貴氣十足；遊戲玩法為簡單有趣的「比大小」，只要在任一局中「您的骰子」點數大於「對手的骰子」，即得該局獎金，共有5次中獎機會，頭獎50萬元共有3個，500元以上的獎項超過10萬個，總中獎率34.02%。