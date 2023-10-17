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要求落實網紅實名制！中國傳網路管制更嚴　連Vtuber也得公開姓名

▲中國近期一名超過300萬粉絲的微博財經博主「洪榕」稱，收到通知要求擁有大量粉絲的網紅們必須公開真實姓名示人。（示意圖/pixabay）
▲中國近期一名超過300萬粉絲的微博財經博主「洪榕」稱，收到通知要求擁有大量粉絲的網紅們必須公開真實姓名示人。（示意圖/pixabay）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國近年對網路言論管制愈發嚴格，近期有超過300萬粉絲的微博財經博主「洪榕」爆料指出北京當局要求各社群平台落實「實名制」，要求那些擁有大量粉絲、經過認證的網紅們陸續公開真實姓名示人，消息傳出後引發不少知道抗議無用的微博用戶直接選擇註銷帳號。

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中國即將實行全網「自媒體實名制」的消息盛傳，包含港媒《經濟通訊社》、《香港01》等媒體皆報導這起事件，同時相關討論也瞬間竄上微博熱搜排行。作為新浪微博「大V」的洪榕，本身擔任上海浦東工商聯副主席，任教於上海交通大學、上海財經大學等院校，日前他發文爆料公開網路實名制的細節，引發大批網友討論。

洪榕指出，10月底前，100萬粉絲的自媒體帳號前台必須展示真實姓名，而在50萬至百萬粉絲的自媒體帳號，則最晚在12月以前於前台展示真實姓名，10萬粉絲的自媒體帳號則需在後台完成實名認證後，要在前台展示職業資訊。

儘管微博等社群平台還未發出相關的公告，但許多微博大V相繼證實相關消息的真實性，還有人公開了自己收到的微博客服通知，間接證實了這個消息。這份通知也提到，包含時政、財經、娛樂類的帳號必須先完成前台實名；而生活類帳號，例如美食、美妝之類的暫時不用實名。

▲微博客服通知指出，100萬粉絲以上的微博大V，需在10月底前把真實姓名在微博資料頁公開展示，50萬至100萬粉絲的帳號也需在12月底前完成前台實名。（圖／翻攝自微博）
▲微博客服通知指出，100萬粉絲以上的微博大V，需在10月底前把真實姓名在微博資料頁公開展示，50萬至100萬粉絲的帳號也需在12月底前完成前台實名。（圖／翻攝自微博）
這份通知最後也還說，微博、抖音和騰訊等平台，已就前台實名制跟當局溝通爭取過很多次，但最終不得不執行。就連微博CEO王高飛也在其微博留言中透露，用戶是否屬於「自媒體」，是按粉絲數量決定，也就是說只要是粉絲數目超過一定數量的個人用戶也要公開身份訊息，屆時就連VTuber也需要公開真實姓名示人。

中國網民對此反應相當激烈，結合此前已經實行的IP地址公開措施，有大批網友批評這將導致時政、財經、偵查、維權等自媒體博主會不敢開口，加上微博用戶中女性高於男性，公佈大量女性真實姓名與地址，對個人安全存在極大隱憂，同時個人的隱私生活興趣也會遭到暴露，是進一步限制了個人的隱私空間。

復旦大學中文系教授嚴鋒則在發文中指出，實名制確實會減少一些網路暴力與霸凌，但又會增加和強化新的網暴，還會大大減少言論自由的表達，「怎麼選？我選擇每個人都可以選擇自己實名或匿名的權利——如果自願，但是非前台實名不能被推薦，不能進所有公域場景，能接受麼？」

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