金溥聰轟「對方要二選一就不用談下一步」 侯辦澄清：誤解原意
柯辦總幹事黃珊珊稍早再拋「全民調」兩方案，更直言「民主初選不可能，再協商也沒有結果」。對此，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今（17）日表示，「若對方（民眾黨）只有二選一，就不必談下一步了」，引發熱議。不過，侯辦晚間緊急發布聲明澄清，「這是誤解金執行長的原意」，他的原意是，如果黃珊珊下午的談話，就是代表民眾黨和民眾黨主席柯文哲的最後決定，如此堅持，雙方很難以進行下一步。
記者林怡昕／台北報導
侯辦晚間緊急發布嚴正聲明，對於部分媒體報導，金溥聰下午在記者會上表示，若是只有二選一，就沒有下一步的說法，這是誤解金溥聰的原意，侯辦表示，記者會一開始，金溥聰就多次強調，「我們今天不會做決定」，因為不能夠確定，黃珊珊是代表民眾黨？還是只代表競選辦公室？或是代表柯文哲？「我們會等身份確定後，再提出我們的回應」。
侯辦說，至於，金溥聰在回答媒體提問時，他的原意是，如果黃珊珊下午的談話，就是代表民眾黨和柯文哲的最後決定，如此堅持，雙方很難以進行下一步，金溥聰一直主張，合則兩利，分則兩害，至於下午記者會前，金溥聰已先向國民黨總統參選人侯友宜，國民黨朱立倫主席電話討論相關內容。