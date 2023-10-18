藍白合不要輸也不要當副？柯文哲初選就是要民調發言總整理

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針對醞釀多時的藍白合，柯文哲10月6日清晨結束美西之行返台，在桃園國際機場受訪時針對藍白合再拋具體方案，直言「挑5家民調公司」做民調。柯文哲並提出比民調，「我們比民調，贏的人當正的，輸的一邊就推薦副的」。
先辯論後民調
10月10日，柯文哲提出藍白雙方見面，先討論三場政策辯論，再來就比民調，並質疑國民黨會七拖八拖。侯友宜競選辦公室則回應，樂見柯文哲明確指派人選，並表達磋商意願，盡快敲定時間坐下來談，不應再拖，也建議柯文哲不要預設前提。
柯文哲拋出藍白合先辯論後民調，但國民黨總統參選人侯友宜未正面回應。10月11日媒體詢問是否認為侯友宜怯戰?柯文哲日表示，「也不辯論，也不民調，那要幹什麼？」
柯文哲亮底牌喊「我當正藍推副」
國民黨與民眾黨敲定10月14日舉行藍白和首度幕僚會議，民眾黨方面由柯辦競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修出席，國民黨由侯辦執行長金溥聰、秘書長黃健庭出席，但在會前會前，柯文哲接受《少康戰情室》專訪，拋出藍白合底線，「最後能夠勝選的組合一定是他當正的，國民黨推副手，鴻海集團創辦人郭台銘拉進來。」
民眾黨提民調二選一方案
藍白合首場幕僚會議10月14日登場，會後雙方宣布同意辯論，但是對於民調部分產生「最強在野後選人」部分並沒有達成共識。民眾黨主張全民調，國民黨主張「開放式民主初選」，要簽署「在野整合下架民進黨」認同卡才可投票，採實名制、驗身分證。柯文哲競選辦公室質疑會淪為小圈圈選舉。
柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊17日表示，國民黨提出的初選方式在時效性、可行性、可信度都難以達成，且花費要上億元，民眾黨無法分擔。民眾黨提出參考國民黨2020年初選的A案與民進黨2020年初選的B案，兩方案都是採取5家民調公司做民調、每家3000人，抽樣比例都是甲案全手機、乙案市話與手機各半，唯一差別B案問卷大綱採對比式題型。