台積電放棄龍科3期　台南、高雄、屏東喊聲搶爭取

因遭遇反龍科擴大土地徵收自救會等抗爭，台積電公告龍科3期蓋1.4奈米廠喊卡，這邊喊卡、其他地方就開始搶爭取，高雄市長陳其邁今（17）日說機會是留給準備好的人，台南市長黃偉哲希望能打造更堅強的護國神山產業鏈，晚間屏東縣長周春米也說屏東優勢，都已經做好整備。
記者鄭婷襄／綜合報導
黃偉哲指出，台積電目前在台南設有三奈米廠跟五奈米廠，其中三奈米廠更是全球投入量產的最先進晶片，對於全球晶片產業，扮演相當關鍵的角色。目前市府持續盤點境內合適地點，若台積電等半導體產業有擴廠需求，可提供參考，台南也會全力配合，希望能打造更堅強的護國神山產業鏈。
陳其邁表示，機會是留給準備好的人，高雄有充足的水電、土地，也配合跨國公司，像台積電產業的布局來做調整，半導體以晶圓代工為核心，其他也必須完備他的生態系，讓供應鏈能夠更強韌，所以像英特格、默克等等這些也都進駐到高雄，未來也有一些半導體生態系的廠商陸陸續續進駐高雄，怎麼樣能夠讓我們的產業在全球更有競爭力，就必須做好充足的準備。
周春米則表示，屏東的電很充足，屏東的水資源不但縣內使用，還有餘裕可以支援鄰近縣市；屏東的日照夠、土地單純，鐵公路的交通方便，對未來員工而言，屏東住最舒服，一切的屏東優勢，都已經做好整備。