替高嘉瑜慶生！賴清德籲支持者團結「我用100％行動支持」
爭取立委連任的高嘉瑜選情膠著，還陷入綠營分裂危機，民進黨總統參選人賴清德今（17）日親赴內湖替其站台，由於恰巧碰到高嘉瑜生日，他也特替高切蛋糕、唱生日快樂歌。賴強調，民進黨提名高嘉瑜，就是100％支持，呼籲支持者要團結、不要分散力量。
記者陳佩君／台北報導
高嘉瑜晚間舉行「賴桑廟口開講」活動，除了邀請賴清德，前黨主席卓榮泰、新系立委林俊憲、市議員李建昌、英系立委邱泰源、黨部主委張茂楠、市議員王孝維、何孟樺、正國會的賴清德競選總部督導江志銘等人也前來相挺，眾人並高喊「港湖大團結，相挺高嘉瑜」等口號。
「我用100％行動支持高嘉瑜，懇求大家一定要讓高嘉瑜當選！」賴清德強調，台灣需要這席立委，大家一定要團結一致守護台灣，高嘉瑜若當選，立法院就過半，「台灣需要高嘉瑜這席、很重要」。
賴清德數度強調一定要團結，「民進黨提名高嘉瑜，就是100％支持高嘉瑜」，他以黨主席的身分拜託鄉親，「賴清德一票，高嘉瑜一票」，不能分散力量。
賴清德除了細數高嘉瑜在立法院表現，並提到高嘉瑜自擔任立委以來，從來沒有一次「跑票」，都是依照民進黨團投票，「這要給她鼓勵！」因此把她送立院，也一定會和民進黨站一起，她也絕對不會凍結潛艦預算、絕對會支持提升國防力量。
由於今天恰巧是高嘉瑜生日，賴清德也特別請黨部同仁準備生日蛋糕、替高慶生，賴帶領眾人高唱生日快樂歌，氣氛相當融洽；高嘉瑜則直呼，這是她有生之年最感動生日，希望賴清德、高嘉瑜高票當選的願望能成真。