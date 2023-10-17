蘋果突發新品！ 最便宜Apple Pencil 來了　少無線充電便宜1700元

日前外界紛傳本週蘋果將會推出新款Apple Pencil，正如預期，蘋果在台灣時間今（17）日晚間突然在官網上架新品，但不是第三代的 Apple Pencil，而是Apple Pencil USB C版本，功能相較於 Apple Pencil 2閹割了無線充電、點兩下轉工具、壓力感應等功能，售價則親民許多，比Apple Pencil 2的4390元，USB C版本為2690元，便宜了1700元，為目前最親民的Apple Pencil，台灣上市日未定。
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蘋果推出新款Apple Pencil，更具性價比。新款 Apple Pencil同樣擁有像素等級的精準度、低延遲時間和傾斜靈敏度，採用霧面外觀設計，能以磁力吸附收納於 iPad 側面，但不支援無線充電和配對，需移除帽蓋，透過USB-C 連接線進行配對和充電，搭配 iPad Pro 的 M2 機型使用時，可支援懸浮功能。
新款 Apple Pencil 支援USB-C 連接埠的 iPad 機型相容，包括 iPad (第 10 代)、iPad Air (第 4 代、第 5 代), 11 吋 iPad Pro (第 1、2、3、4 代)、12.9 吋 iPad Pro (第 3、4、5、6 代)，和 iPad mini (第 6 代)，售價2690元，教育優惠價為2340元。台灣蘋果官網已經上架，但正式開賣日尚未公布。