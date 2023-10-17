全球恐攻事件頻傳！拜登：反猶太主義、伊斯蘭恐懼症都與仇恨有關
以巴衝突持續擴大，全球對於猶太人與穆斯林社群的聲援與批評意見更是水火不容，戰事維持一週之際，各地發生多起仇恨與恐怖攻擊事件。美國總統拜登18日預計將赴以色列緩解人道危機，他也在今（17）堅定表示反對任何形式的仇恨，「歷史一再告訴我們，不論是反猶太主義或伊斯蘭恐懼症，所有仇恨都是相互關聯的。」
國際中心楊智傑／綜合報導
根據美國國務卿布林肯16日在以色列首都特拉維夫宣布，美國總統拜登18日將赴以色列，以表達堅定支持以色列。外界認為，拜登在透過訪問展現對以色列支持的同時，也將試圖悄悄地引導以色列的軍事反應，此前以軍對於巴勒斯坦平民造成的毀滅性影響招致逐漸升高的批評聲浪，拜登則在受訪時警告「以色列占領加薩將鑄成大錯」、「哈馬斯不代表所有巴勒斯坦人」。
拜登今在社群媒體X（前推特）上發文表示，讓美國團結起來的重要因素之一就是反對仇恨、種族歧視與暴力，他強調反對任何形式的仇恨，並稱歷史已經證明過不論是「反猶太主義」（antisemitism）或「伊斯蘭恐懼症」（ Islamophobia）都與仇恨息息相關。
在此之前，包含瑞典、法國、比利時等歐洲國家在短短數日內接連發生了與宗教仇恨有關的恐怖攻擊事件，而這些暴力事件背後也與以色列對哈馬斯統治的加薩走廊進行一波波的報復性空襲有關。
美國總統拜登預計將在18日會見以色列總理納坦雅胡，布林肯則稱拜登希望「聽取以色列的意見，它將如何以最大限度地減少平民傷亡的方式展開行動，並使人道援助能夠以不讓哈瑪斯受益的方式流向加薩平民。」