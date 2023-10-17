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世界盃資格賽／中華男足不一樣了！懷特魔法見效　吳俊青霸氣宣言

▲中華男足隊長吳俊青希望帶領球隊突破世界盃資格賽第二輪，目標踢進資格賽第三輪。（圖／科威特足協提供）
▲中華男足隊長吳俊青希望帶領球隊突破世界盃資格賽第二輪，目標踢進資格賽第三輪。（圖／科威特足協提供）

記者路皓惟/高雄報導

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪，中華男足兩回合分別以4：0、3：0雙殺東帝汶，順利挺進資格賽第二輪，完成今年第一階段的目標，台灣隊長吳俊青表示：「我們責任是繼續往第三輪邁進，這是我們最大的目標。」

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回顧過往在世界盃資格賽，中華男足總是在第二輪出局，2022年卡達世界盃資格賽第二輪，中華男足意外敗給世界排名低於我國的尼泊爾，檢討聲浪排山倒海而來。

本次世界盃資格賽在主帥懷特（Gary White）的帶領之下，面對實力較差的東帝汶，中華男足踢出應有的表現，現在已經通過第一輪的考驗，之後能否朝資格賽第三輪邁進，成為足球球迷最大的期望。

中華男足晉級第二輪之後，將與阿曼、吉爾吉斯和馬來西亞爭取第三輪的門票，吳俊青表示：「回顧台灣的足球歷史，我們世界排名一直維持140至160名之間，也總是卡在世界盃資格賽第二輪，我們有很大責任和目標要在第二輪資格賽向前邁進，不管是拿下積分，還是挺進第三輪，這是我們最大的目標。」

吳俊青表示：「首輪賽事結束後，不代表我們可以休息和放鬆，三個星期後，第二輪就開始了，踢進第三輪的目標不只是球員、教練可以完成，還包括球迷、媒體和整個後勤團隊，希望我們能夠在第二輪創造更多好的回憶給大家看。」

自從懷特回鍋執掌「藍翼軍團」兵符後，啟用多名年輕球員，中華男足也正在經歷換血階段，世界盃資格賽第一輪也算是懷特帶隊半年的驗收，他表示：「球員做得很好，在場上很專注、也很拼，真的很團結，為國家犧牲奉獻一切，我為他們感到驕傲，也為團隊為榮，這也是他們應得的。真心期盼第二輪賽事有更多觀眾能夠進場支持，把主場座位給坐滿。」
 

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