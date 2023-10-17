世界盃資格賽／中華男足不一樣了！懷特魔法見效　吳俊青霸氣宣言

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本次世界盃資格賽在主帥懷特（Gary White）的帶領之下，面對實力較差的東帝汶，中華男足踢出應有的表現，現在已經通過第一輪的考驗，之後能否朝資格賽第三輪邁進，成為足球球迷最大的期望。
中華男足晉級第二輪之後，將與阿曼、吉爾吉斯和馬來西亞爭取第三輪的門票，吳俊青表示：「回顧台灣的足球歷史，我們世界排名一直維持140至160名之間，也總是卡在世界盃資格賽第二輪，我們有很大責任和目標要在第二輪資格賽向前邁進，不管是拿下積分，還是挺進第三輪，這是我們最大的目標。」
吳俊青表示：「首輪賽事結束後，不代表我們可以休息和放鬆，三個星期後，第二輪就開始了，踢進第三輪的目標不只是球員、教練可以完成，還包括球迷、媒體和整個後勤團隊，希望我們能夠在第二輪創造更多好的回憶給大家看。」
自從懷特回鍋執掌「藍翼軍團」兵符後，啟用多名年輕球員，中華男足也正在經歷換血階段，世界盃資格賽第一輪也算是懷特帶隊半年的驗收，他表示：「球員做得很好，在場上很專注、也很拼，真的很團結，為國家犧牲奉獻一切，我為他們感到驕傲，也為團隊為榮，這也是他們應得的。真心期盼第二輪賽事有更多觀眾能夠進場支持，把主場座位給坐滿。」