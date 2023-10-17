觀察／吳欣岱場外車拚！跨派系團結、賴清德用行動挺高嘉瑜破謠言
民進黨總統參選人賴清德今（17）日晚間接續前往台北葫蘆寺、東湖四號公園福生宮參香，拉抬自家立委參選人王世堅、高嘉瑜；因高面臨泛綠分裂危機，賴清德前往內湖為其站台引發外界關注，除了對手吳欣岱現身場外小插曲外，整場活動展現出跨黨派大團結氛圍，賴清德更在台上強調，「我用行動支持高嘉瑜」，要團結支持者，也要破除支持者疑慮。
記者陳佩君／台北報導
高嘉瑜晚間舉行「賴桑廟口開講」活動，熱情鄉親湧入現場，百張椅子均被坐滿，更有支持者站著聽講，場子好不熱鬧。該場除了邀請賴清德，前黨主席卓榮泰、新系立委林俊憲、市議員李建昌、英系立委邱泰源、黨部主委張茂楠、市議員王孝維、何孟樺、正國會的賴清德競選總部督導江志銘等人也前來相挺，跨黨派黨公職齊聚高喊「港湖大團結，相挺高嘉瑜」等口號。
場內火熱，場外也一樣備受關注，對手、台灣基進立委參選人吳欣岱晚間發出採訪通知，宣布將在會場周遭發放文宣、問候鄉親，重申對賴清德的唯一支持；吳受訪時強調，到現場不是為了嗆聲，而是為了謝謝支持者支持賴，也有不少支持者向自己表達支持。
陷入綠營分裂危機的港湖立委選情，賴清德晚間也親身到內湖到場挺高嘉瑜，向鄉親喊話「我用100％行動支持高嘉瑜，懇求大家一定要讓高嘉瑜當選！」「民進黨提名高嘉瑜，就是100％支持高嘉瑜」等語，甚至以黨主席身分向支持者拜託，數度重申絕對要團結、不能分散力量。
面對綠營支持者過去對高的質疑，賴特別提到，高嘉瑜自擔任立委以來，從來沒有一次「跑票」，都是依照民進黨團投票，要支持者給予鼓勵；賴清德用行動、用堅定的語氣向支持者喊話，就是要避免綠營支持者分裂、猶疑。
此外，對於吳欣岱舉動，高嘉瑜會後受訪時也強調，若真心支持賴清德就應該聽賴清德說的，港湖團結一致、支持高嘉瑜；她批評，吳欣岱不要嘴巴說支持賴清德，可是所作所為都在背刺賴清德、背刺台灣，讓國民黨贏、讓共產黨笑。