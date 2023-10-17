李亦伸專欄／SBL打假球，真真假假?

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吳季穎也在17日透過個人社群發聲，向社會大眾道歉做了不示範，並且強調「我不該跟朋友私下開玩笑談論非法比賽行，即使開玩笑都不可以，我願意配合調查，接受球團一切處分」。
究竟吳季穎是開玩笑，還是以假亂真，或是真有其事，一切都需要中華籃協會同檢警相單位查個水落石出。
台灣籃球經不起「打假球」這樣的重傷害和形象毀滅。台灣職籃更經不起「打假球」引爆的侵蝕震撼，PLG職籃經過三年熱鬧高峰，今年正在下滑，趨於平凡，T1職籃聯盟新賽季六隊只剩五隊，台中太陽因為財務審核未過，九月被聯盟停權，十月球團宣布解散，市場也在萎縮。
在真相未明，警檢尚未釐清所有真相，查證相關人員和球團、證據之前就宣判SBL打假球，吳季穎就是打假球主角，還言之過早，但這波SBL超籃打假球風暴肯定會讓台灣籃球和台灣職籃發展受到一定程度影響。
這起事件有太多疑慮和怪異現象需要檢調釐清：
1、依照周刊爆料，吳季穎因涉打假球、簽賭被裕隆開除，今年六月離隊。裕隆籃球隊是台灣最資深、最有資格講話的球團企業代表，贊助籃球近60年，培養無數精英國手，裕隆隊會只開除球員，沒有同時彙報中華籃協相關事證一併調查清楚，這是很不可思議的事。
2、依照媒體平衡報導和查證事實責任，裕隆、台啤、吳季穎、中華籃協四方都應該事先就要知道這起爆料，怎麼會一直拖到周刊爆料出手才緊急因應。
3、吳季穎和朋友對話被截圖，甚至拿去當周刊爆料工具和證據，不管是開玩笑還是真有其事，都需要檢調查證。這樣的事件都超級「瞎」，也非常粗糙，打假球還能在line跟友人爆料和留下證據，同樣難以置信。
4、SBL超籃市場很小，媒體、球迷、市場關注力都不大，盤口關注更小，台灣職籃都不一定能吸引莊家開盤成為市場主流趨勢，SBL還能成為地下賭盤操作主流，難以想像。
5、如果吳季穎因為打假球和簽賭被裕隆開除，裕隆球團也經過查證、詢問當事人屬實，怎麼會沒有知會SBL和其他球團，這個球員「永不錄用」，這更是匪夷所思的事。裕隆這麼大企業，這麼悠久傳統，神經會這麼大條，根本置身事外，我不相信。
6、現在不用再傳聞，更不宜加油添醋，每個人都不要妄自評斷，這是非常嚴重而且嚴肅的事，中華籃協18日上午除了自行調查相關人員和球團，同時也要馬上報警，透過檢調進行蒐證和查證，這才是釐清真相的開始。
台灣籃球已經禁不起任何傷害，更無法承受打假球破壞性重擊。
希望台灣籃球一切好運。