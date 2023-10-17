足球／為台灣制訂完整青訓計畫 懷特：目標2031年踢進U17世界盃
中華男足今年找回「魔法教頭」懷特（Gary White）執掌兵符，帶領球員完成晉級世界盃資格賽第二輪的初步目標，未來他將針對台灣足球青訓體系做出完整的規劃，要逐步帶領台灣足球起飛，目標2031年進入U17世界盃。
記者路皓惟/高雄報導
中華男足正在進入換血階段，本次世界盃資格賽第一輪名單中，有多位年輕好手，包括游耀興、黃子銘、高冠宇、梁孟昕等，懷特對於這批年輕選手讚譽有加，也認為他們會是中華男足的未來，「目前這組球員表現真的很棒，旅外、資深球員想要爭取國家隊的位置，勢必要拿出更好的表現。」
現階段懷特已經開始針對台灣青訓體系進行規劃，包括U18、U19完整的訓練計畫，並且將在各地區設立菁英訓練中心，除了技戰術的訓練，還包括運動科學、營養等知識，找出真的有潛力的選手進行培養，並將有潛力的球員往國外輸送。
懷特指出，目前台灣球員與世界比較下，主要在U15、U18兩階段出現斷層，青訓計畫的目標一方面是彌補斷層，一方面也是讓台灣球員家長了解到踢足球有未來性，當擁有更多選手願意持續在足球上努力，才能組成一支強大的國家隊。
懷特表示：「有了理事長和足協的支持，我們才能帶進守門、體能教練，非常感謝理事長支持我做這些計畫，支援我想要做的事情，有了健全的足球環境，台灣足球才能變得更好，第一目標是在2031年踢進U17世界盃。」