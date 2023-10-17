足球／台灣新生代核心球員誕生！　男足主帥：不能再失去一個世代

中華男足今（17日）繼續在高雄國家體育場迎戰世界排名第192的東帝汶，終場3：0獲勝，碰上東帝汶兩戰合計攻進7球、0失球，表現優異。 我是廣告 請繼續往下閱讀 年僅23歲的新生代球星吳彥澍此役建功，在上半場踢進1球，且近年已成為國家隊的中流砥柱之一，而他也是Gary White在2017年首次接掌國家隊兵符時所帶出來的球員，當時吳彥澍還只是高中生。吳彥澍近年在國家隊磨練，已展現大將之風，今年更通過中國足球甲級聯賽遼寧瀋陽城市足球俱樂部的測試，成為旅外球員，踏出圓夢之旅第一步。Gary White積極培養台灣足球青訓系統，也非常願意給年輕人機會，他透露，「已跟足協理事長談長遠計畫，也獲得支持，希望大家一起努力，把台灣足球推上高峰。」同時Gary White也強調，「台灣不能再失去一個世代，要讓這批有實力的年輕人培養成未來核心，才有實力立足亞洲，走向國際。」足球／為台灣制訂完整青訓計畫 懷特：目標2031年踢進U17世界盃足球／勝利全國少年足球聯賽4地開踢 前中華男足主帥陳貴人帶兵足球／真的賺爛了！C羅年收近84億台幣超越梅西 全球體壇最會賺足球／前以色列前鋒慶生慘遭屠殺喪命 哈馬斯恐攻已逾260死