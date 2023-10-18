一帶一路峰會登場！習近平設宴歡迎蒲亭 未來注重「小而美」項目
中國舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，俄羅斯總統蒲亭也在17日抵達北京與中國領導人習近平見面。習近平談到「一帶一路」倡議提出的這10年來，中國與各方合作夥伴進行了數千個務實合作項目，並稱將準備好迎向下一個10年；中國官員則稱，中國也將建立新的合作模式，在考慮債務負擔能力下，推動一系列「小而美」的計畫。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國國家主席習近平在週二親自出面歡迎抵達北京人民大會堂的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），在招待各國領導人的晚宴上，習近平表示，共建一帶一路追求的是發展，崇尚的是共贏，「當今世界並不太平，世界經濟下行壓力增大，全球發展面臨諸多挑戰，但我們堅信和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋。」
習近平提到，「共建『一帶一路』倡議提出10年來，中國同各方合作夥伴一道，共同為全球互聯互通貢獻力量，為國際經濟合作建置平台，進行數千個務實合作項目，收穫『實打實、沉甸甸』的成果。」
針對一帶一路被認為是債務陷阱，替參與國帶來過度投資與龐大債務等批評，中國副總理何立峰則回應指出，未來中國將基於債務可持續性原則，改善與一帶一路沿線國家的合作機制；中國國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓亦稱，中國將建立新的合作模式，建設一系列「小而美」的項目。
此外，蒲亭上次訪問中國是在發動侵烏戰爭前夕，參加北京冬奧會，這次他搭乘飛機抵達北京首都國際機場後，將以一系列雙邊會談開啓自己的中國之行，包含與越南、泰國、蒙古和寮國領導人舉行會晤；蒲亭也將在開場論壇上進行演講，並與習近平進行正式會議，雙方除了中俄合作外，料將討論俄烏戰爭、以巴衝突局勢等。