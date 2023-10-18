拜登原本要參加！加薩醫院遭襲 約旦取消四方峰會：現在不是時候
巴勒斯坦加薩城（Gaza City）市中心的阿赫利阿拉比醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital ），當地時間17日遭遇空襲，傷亡慘重，時值美國總統拜登（Joe Biden）到訪以色列的敏感前夕，原定與中東數國的四方峰會也因此告吹。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《以色列時報》等外媒最新消息，約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）18日凌晨在半島電視台的阿拉伯語節目中表示，取消原定18日於約旦首都安曼舉行的，美國總統拜登、約旦、埃及和巴勒斯坦權力機構領導人之間的峰會。
根據約旦國營媒體此前報導，除了拜登以外，該次峰會原訂參加者，還有約旦國王阿布都拉二世（Abdullah II）、埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）。
薩法迪同時呼籲各方停止這場戰爭，強調此時採取任何止戰以外的行動都沒有意義，此時舉行峰會對任何人都沒有好處。
約旦駐美國大使卡瓦爾（Dina Kawar）也告訴美國《有線電視新聞網》（CNN），峰會已被取消，美國政府被告知「現在還不是時候」。
白宮方面也證實，拜登已取消造訪約旦的計畫，只會去以色列。分析認為，此次峰會的取消，對拜登政府因應中東危機的外交努力是一大打擊。