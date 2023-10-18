2024「犯太歲4生肖」出爐！恐衰整年、破財不斷　化解方法曝光

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2024年，生肖龍會面臨本命年、刑太歲的雙重太歲力量影響，在流年運勢方面，無論事業、家庭、宅運、愛情、婚姻都容易出現變化多端的轉折，個人情緒容易焦慮不穩，做生意合作，也會遭遇人事不和的矛盾與誤會，大小事情傾向悲觀、消極、退縮；面對愛情及婚姻容易鑽牛角尖。由於運勢起伏大，對健康也有損傷，疾病反覆、久不見效。
艾菲爾建議生肖龍的朋友，在2024年積福行善，孝順父母，感動上天改變命運。在2024年可以穿戴好運飾品，幫自己增添正面能量，像是虎眼石水晶，被認為能夠增加勇氣、保護和自信，有助於平衡刑太歲的負面影響；而紫水晶則有助於平衡情感、提升智慧，以及吸引好運和幸福。
🟡生肖屬狗：衝太歲
2024年，4生肖狗，面對太歲「歲破星」影響，會讓生肖狗整體運勢變得很糟糕，不管做什麼事情，都特別不順利，024年情緒狀態差，經常會處於抑鬱、哭泣和不開心的狀態中，人緣關係也會變得孤僻，而在當年遇到意料之外的錢財損失，破財不斷，債務增加，手頭會變得很緊張。
艾菲爾提到，2024年會讓他們的職場中出現一些變動。 藉由轉換環境，會遇到好的機遇，為人生迎來全新的改變。 2024生肖狗的朋友，一定要主動求變，千萬不要總是貪戀舒適圈。建議穿戴水晶包括黑曜石，有助於保護免受負面能量的侵害，幫助化解沖太歲的負面影響；紅瑪瑙能夠增加活力和勇氣，有助於平衡衝太歲的挑戰。
🟡生肖屬牛：破太歲
2024年屬牛人遇到「破太歲星」影響，「破」即破壞，有散亂移動之相，代表明年年運易有突如其來的破壞、破財、破損等，凡事多招惹口舌，恐有小人作祟，導致夫妻感情不睦、家庭難得幸福。工作中也因人緣不理想使得事業受損，甚至會遇到許多不公平的待遇。
艾菲爾提醒屬牛的朋友，新的一年要以靜制動，因為妄念、妄想、妄動必遭災殃。建議穿戴水晶種類包括黃水晶有助於吸引好運和成功，以化解破太歲的負面影響；瑪瑙則能帶來平穩、堅韌和堅持力。
🟡生肖屬兔：害太歲
生肖兔為人溫和、量大能容，而明年面臨「害太歲」引起生活中發生各種吃力不討好，在工作上異常努力，卻遭小人暗算，致使努力許久的成果就此付諸流水，做什麼事都成效甚微，無論付出多少努力，最終都得不到收穫的窘境。
艾菲爾老師建議穿戴水晶種類包括鈷金石，有助於帶來好運和自信，同時平衡害太歲的負面影響；以及玫瑰石英能夠平衡情感、吸引愛和和諧。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。