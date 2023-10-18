一帶一路10週年　分析：債務、戰爭風險下挑戰或將比機會多

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除了一帶一路本身的問題，專家認為，俄烏戰爭和近期的以色列、哈馬斯衝突，也會對一帶一路倡議帶來更多負面衝擊，俄烏戰爭促使全球展現「集團化對抗極權國家」的態勢，而中國雖一再強調要以和談解決問題，但消極態度已讓自己被與俄羅斯歸為統一戰線，此次以色列與哈馬斯爆發戰事，中國同樣主張「中立」論調，背後的動機也備受質疑，再次影響其大國聲譽。
美國馬里蘭州資訊與戰略研究所經濟學者李恆青直言，國際地緣政治不穩定下，中國想靠「一帶一路」拉攏沿線國家恐怕是異想天開，隨著中國經濟疲軟、國內青年失業率持續高漲、房地產暴雷等利空不斷，中國未來已拿不出太多的錢來繼續投資，在此前提下，本週的峰會恐怕是「務虛多於務實」，即使大舉建立戰略夥伴關係，能落地的項目會少之又少，因為這些項目都需要錢。
此外，當年為了「一帶一路」配套成立的「亞洲基礎建設投資銀行」（亞投行），處境同樣尷尬，新冠疫情導致基礎建設開發遲緩，「亞投行」的投資及貸款也增長乏力，開業7年多來的籌辦總金額僅412億美元，只有預設值的5成。
報導引述前台灣財政部長顏慶章分析，亞投行成立之初，多達14個歐盟成員國都爭相加入，如今成員已擴增至103國，法定資本卻只有1000億美元，總（貸方）餘額只有400多億美元，相對於亞洲開發銀行在2022年貸放的金額就達到1400億美元。何況中國資金大多投進了回收期很長的基礎建設，在各國經濟陸續疲軟下，更難達到損益平衡，投資也後繼無力。
不過，中華經濟研究院第一所助研究員吳若瑋看法則較為樂觀，他向《美國之音》表示，亞投行確實拖累中國財政，但沿線國家因此有機會取得資金打造基礎建設，即便還款期可能會多拖好幾年，但雙方在經貿、外交上已有所斬獲，尤其中國打開一帶一路國家的外銷市場後，或可抵銷其近期在歐美市場的外銷衰退，有利於中國分散風險。