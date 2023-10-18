MLB／道奇連兩年百勝卻止步首輪 仍決定續留主帥Dave Roberts
美國職棒（MLB）洛杉磯道奇，今年例行賽豪取百勝，但卻在國聯分區系列戰，慘遭亞利桑那響尾蛇橫掃出局，連續2年季後賽一輪遊，其中道奇棒球事務部總裁Andrew Friedman 18日就坦言，「球隊確實需要解決10月季後賽輸球問題，但目前仍無意撤換主帥Dave Roberts。」
記者張志宇/綜合報導
Andrew Friedman 在今（18日）季末記者會上先直言，「球隊每年的目標都是冠軍，但我們在本季並沒有達成，我可以說這是組織上的失敗，我們的目標是10月要贏得11場比賽，但我們一場也沒有贏，球隊必需找出地方改變。」
隨著道奇首輪出局，開除主帥Dave Roberts的風聲四起，對此Andrew Friedman透露，「我能確定的是，被淘汰並不是球隊欠缺努力，他們盡一切努力讓自己能夠取得成功。當然最重要的是我們沒有做到，但我認為Doc（Dave Roberts）和我們的教練團今年做得很好，但我們所有人在對陣亞利桑那的3場比賽都沒有好表現。」
道奇加上本季已經連續11賽季闖入季後賽，僅次於亞特蘭大勇士的14次（1991至2005年，其中1994年因罷工停擺球季不計算），與紐約洋基的13次（1995年至2007年），道奇已連續11季闖進季後賽，且更在主帥Dave Roberts帶領下，在過去6個賽季中5度完成單季百勝。