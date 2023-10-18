身份證拿出來！王品找「這年11/16」壽星 送同行4人吃免費大餐
年輕人身份證趕緊拿出來了！王品最近即將邁入30週年，特別推出週年慶的活動，不僅邀請1993年出生和王品創立時間一樣年份的人一起吃飯祭出優惠，更是要找1993年11月16日的壽星一起來大肆慶祝，只要線上報名「我30了！想跟你一起吃飯」的活動，同行的友人包括自己一共4人，就能免費讓王品招待請吃大餐哦！
記者張嘉哲/綜合報導
王品這次30週年的慶祝活動，一共推出3種與民眾共同慶祝的方式，包括「1993年生的人」、「1993年並且11月生的人」以及「1993年11月16日生的人」三種模式，按照不同的達成條件有不同的優惠，但都是以王品集團創立的1993年份作為出發點。
其中「1993年生的人」只要可以到「王品瘋美食APP」去領取專區兌換優惠券，限量3萬份，只要4人同行到王品集團餐廳用餐，並且出示1993年出生的身份證件，就可以出示APP用優惠券折抵，優惠計算方式為整單87折。領券時間是即日起至11月底。
而如果你是「1993年並且11月生的人」，同樣可以到「王品瘋美食APP」去領取專區兌換優惠券，限量3千份，只要4人同行到王品集團餐廳用餐，並且出示1993年11月出生的身份證件，就可以享有整單75折的優惠。領券時間是即日起至11月底。
最後則是與王品「同年同日生1993年11月16日」的壽星，必須到王品架構的報名網站報名，驚喜限量30名可以參加王品偶像級的生日派對，只要報名之後，如果有收到訂位簡訊即完成報名，如果4人同行到王品集團餐廳用餐的話，當日出示身份證件為「1993年11月16日」出生，由王品招待4人用餐免費。報名時間為即日起至11月底，詳細資訊參考官網資訊。