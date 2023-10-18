名家論壇》吳崑玉／金小刀的高光時刻　正是侯友宜的黯淡開始

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但這一切發展並不讓人意外，會覺得意外的人，大多是原本就對侯爺、國民黨、或藍白合期望太高，而且高到有點不切實際。國民黨高層有很多聰明人，但常常是聰明過頭了。正常大路不愛走，總想抄小路，少數綁架多數，贏得盆滿缽滿還不夠，還要買空賣空，徹底規避一切風險。早年有個公司老闆，自知能力與關係無法與其他公司競爭，便指令下屬思考「商業模式」吞掉其他公司。什麼意思呢?大概就是要求下屬去尋求與其他公司組成聯盟，包攬全案，讓甲方沒有其他選項，只能將案子交給這個聯盟。問題是，自家量能不足，沒有必要的獨門技術，憑什麼吃掉其他公司呢?就算組成聯盟，我們能成為主導整合的SI(系統整合)廠商嗎?但長官不管，長官們是聰明人，總是能提出令人驚訝的想法。
侯爺這一路走來，不全都是這種「保證成功」的路子嗎?5月與郭董爭提名，不辦初選，不辦辯論，只有黨中央說了算，還不公開的內參民調，再加入一堆啥耐打度、縣市長、立委意見，攪成一鍋餿水。結果提名的人沒有獲得黨員熱情認可，失敗的也不服氣。如果「民主初選」真那麼快速、簡便、節省、又比民調精準，那為什麼5月提名時不用呢?當初用了，現在也沒郭董啦?!
接下來這五個月，國民黨大談「整合」，結果把郭董先整出去，完全放棄。那些被稱為牛鬼蛇神的地方派系，頂多頭人出面喊個「凍蒜」，底下也沒看到在動，反而不少人偷偷跑去幫郭董連署。小雞們心浮氣躁，只得祭出黨紀約束，結果自然是「雖董之以嚴刑，震之以威怒，終茍免而不懷仁，貌恭而不心服。」想藉郭董拉走柯P選票，結果柯P是跌了，郭董摔到地舖，侯爺卻並未井噴上升，柯P也沒有一蹶不振，反而與侯爺在下舖麻花糾纏。用盡全力把韓國瑜拉來當「桶箍」，想藉此抓回韓粉，韓總台也站了，手也拉了，連特別的愛給特別的你都差點唱出口了，結果還是沒看到井噴，只看到泥火山冒了兩個泡。老人接的市話民調上升一點，年輕人居多的手機民調還是大輸。各種想得出來的招數幾乎用盡，卻連「垂死病中驚坐起」都沒看見，是要怎麼辦呢?
於是那種正常方法不靈，靠「商業模式」整合，讓選民沒有其他選項的思維又跑了出來，「藍白合」大戲就這麼被推上檯面，而且耍了點小心機，一邊笑臉遞出「民主初選」這種只對有組織大黨有利的方案，另一方面當晚就辦上萬人造勢大會，直接展示實力，想藉此震懾對方。但柯P也不是省油的燈，提出「辯論+民調」，這是大多數人都聽得懂的方法，藍營卻一味排拒，終至破局。
講白點，藍營一切問題的根源，就在侯爺這個候選人本體太弱，爛泥扶不上牆。要韓總出面才能召回深藍群眾，就表示光靠侯爺是叫不出深藍的，甚至連派系政治人物都不想理他。堅決拒絕「辯論+民調」，群眾的第一印象就是侯爺心虛，不敢站上辯論台，民調也不一定會贏，那是侯爺極力藏躲的心病。藍營以為，只要自家的檯面人物，眾口一致的說「民主初選」好，「民主初選」棒，藍營群眾就會隨風跟隨，這也太看輕藍營群眾的智商了吧?!我家那個深藍的鄰居，倒垃圾時不禁哀聲嘆氣，「算了，這回投柯P吧!」那是一種含淚、含血、含恨的無奈選擇。誰都知道黨高層在玩什麼?藏什麼?只有黨高層自以為聰明，他講什麼?支持者就信什麼?聰明反被聰明誤，誤我一生是聰明啊!
所以，我才會在臉書上寫:「問君能有幾多愁?恰似一幫太監逛青樓。」滿園春色關不住，老夫卻已無能為力，多少深藍皆如此哀嘆?甚至轉去不投票，起碼不要讓自己跟這些爛人爛事沾上邊，這種失望情緒正在蔓延。國民黨家大業大又如何?柯P一支嘴砲就能跟你打到麻花糾纏，到整合關頭還好意思秀自己家大業大?就是張沒落貴族的嘴臉。
金小刀、韓國瑜的高光時刻，卻正是侯爺的黯淡時分。他人的光環，並沒有墊高侯爺的聲勢，反而對比他怎麼如此無能為力?漢高祖劉邦是個不學無術的小混混，但他有將將之才，但侯爺卻像個阿斗，諸葛亮鞠躬盡瘁也救不了他。深藍情緒會如此低落，其實是深知光靠侯爺與國民黨成不了事，非得整合進柯P才有一點希望，但這點希望卻給「民主初選」給掃到一粒灰塵都沒留下。雖說「幻滅是成長的開始」，但現在恐怕才是「幻滅的開始」。國民黨人大可繼續做他們的白日夢，但人心戰志，卻已在消散。那個泥火山，恐怕很快連泡泡都冒不出來了。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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