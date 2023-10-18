馬英九批美介選、應回到九二共識 吳釗燮遺憾：國內政治應放一邊
前總統馬英九訪美期間，昨天重返母校美國紐約大學（NYU）進行演說，馬英九建議美國與國際社會應該鼓勵兩岸和談，並敦促台灣執政者尋求與中國大陸回到共同政治基礎「九二共識」；但同時也批評部分美國人士意圖「把台積電當武器」等。對此，外交部長吳釗燮說，台灣的主要政治人物到其他國家應該要爭取各國的支持，但他反而指責對台友好的人，這點非常遺憾。
記者邱新博／台北報導
馬英九在紐約大學發表演說時，建議美國與國際社會應該鼓勵兩岸和談，並敦促台灣執政者尋求與中國回到共同政治基礎「九二共識」，避免台海戰爭。他還稱，部分美國人士意圖把台積電當武器、把台灣當戰場、讓台灣變成第二個烏克蘭，完全沒有考慮到台灣人民安危福祉，「那些以謠言代替事實，甚至介入台灣選舉的美方人士，台灣人都非常不歡迎，美國政府也應對此嚴正表態。」
對於馬英九在美的演說內容，吳釗燮今（18）日至外交國防委員會業務報告並備質詢，會前受訪時表示，從比較宏觀的角度來看，台灣目前所面對的問題是中國不斷增高對台灣的軍事、經濟的壓力，「在這樣的情況下，台灣的主要政治人物到其他國家應該是要呼籲各國的支持」，但馬英九並不是這樣做，他去其他國家指責對台灣友好的人，這是非常遺憾的。
對於馬英九在演說中談到應該尋求九二共識的說法，吳釗燮說，美國政治人物有一句說法，「政治不跨過邊界」，到其他國家出訪的時候，國內政治應該就要擺在一邊，國內高層出訪的時候，我們會互相約束，將國內的政治放一邊，出訪的時候就應該爭取台灣在海外的支持，這是民主國家的通則。