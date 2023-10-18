柯文哲喊他當正勝率高 媒體人曝1個關鍵：讓侯友宜出戰較安全
藍白合是否整合成功引發外界關注，針對民眾黨總統參選人柯文哲曾喊出，他當正的勝率最高說法，媒體人韋安今（18）日認為，柯文哲並未與民進黨真正正面交鋒過，2024想要政黨輪替，還是讓國民黨總統參選人侯友宜來出戰，比較安全，也不會出什麼「意外」。
記者陳佩君／台北報導
韋安在臉書指出，柯文哲最厲害的地方，就是很敢講「自己最厲害」，且讓不少聽者都覺得他「真的很厲害」，形成一種同溫層催眠效應和幻象：好像只有柯才能打敗民進黨總統參選人賴清德。
韋安指出，柯文哲從未與民進黨真正正面交鋒過，2014年第一次選市長，他和綠營結盟在北市打敗國民黨，2018第二次選，只是和姚文智戰，而非與民進黨競爭。
至於侯友宜兩次選市長，韋安提到，都是真槍實彈與民進黨對決。對手一次是綠營最強大佬蘇貞昌，一次是正國會掌門人林佳龍，且兩次侯得票都破以往記錄，「2018得票116萬，贏蘇快30萬票，2022得票115萬，贏林45萬票」。
韋安認為，從打選戰的「功力」，和選舉有時靠「天命」來看，經過現實的檢驗，很清楚是侯「勝率最高」，因此2024想要政黨輪替，還是讓侯來出戰，比較安全，也不會出什麼「意外」。