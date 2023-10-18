台積電進駐龍科喊卡！續覓建廠點　盤點三部會說法

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台積電正式對外表示，經公司評估後在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期，未來公司仍會維持過去擴廠步調，將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。
經濟部回應指出，台積電最先進製程根留台灣的方向不變，經濟部皆密切與相關業者保持聯繫，若業者已表達意願，將協助尋找各種可能性。
身為台積電董事的國發會主委龔明鑫對此表示，台積電通常會超前部署，中科、高雄都還有再擴廠的機會，政府也一定會提供協助。
台積電放棄進駐龍科三期的消息一出，台南、高雄、屏東紛紛喊聲搶著爭取建廠，高雄市長陳其邁表示「機會是留給準備好的人」，台南市長黃偉哲盼能打造更堅強的護國神山產業鏈，屏東縣長周春米也說明屏東優勢，表明「已做好整備」。
國科會指出，會與地方政府及跨部會合作，協助產業用地布局，以維持半導體產業競爭優勢，且中部、南部也有規劃半導體產業用地可供進駐。
王美花稍早出席立法院經濟委員會審查明年年度中央政府總預算與備詢前受訪表示，台積電未來在台灣推進先進製程，經濟部必定密切與廠商溝通並協助，台積電明（19）日將召開法說會，關注企業方將如何對外說明。
台積電先前欲在桃園龍潭引進2奈米以下的晶片廠房消息，引發居民群起抗議，媒體追問政府是否有幫忙台積電與當地居民溝通建廠一事？
王美花回應，如今，台積電已表達晶圓製造目前佔不考慮赴龍科建廠，由於龍科為國科會科管局負責，故與桃園市政府的溝通協調皆是由國科會執行，相關細節也會由他們進行說明。針對後續建廠選址，則無多談。