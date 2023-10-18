「藍白合」金溥聰拒絕初選二選一民調 楊寶楨：後續難談下去
藍白合首場幕僚會議上週六（14日）登場，會後雙方宣布同意辯論，但是對於民調部分產生「最強在野候選人」部分並沒有達成共識。柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊昨日提出二選一民調方式選出候選人，但侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨日在記者會上表示，「若是只有二選一，就沒有下一步」，並質疑黃珊珊是代表柯文哲還是民眾黨發言。對此，民眾黨黨團副主任兼發言人楊寶楨今（18）日表示，可能後續難談下去。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團今日上午舉行「完善最低工資法 應符合民眾」記者會，媒體詢問金溥聰質疑黃珊珊代表誰發言？民眾黨立委賴香伶表示，侯辦對金溥聰的發言調整，現在藍營內部意見還未統合，對在野合作有所分歧，民意確實是支持在野合作、政黨輪替對台灣是好的，黃珊珊的發言代表柯文哲，也是柯辦總幹事，她的發言一定是柯文哲確認過。
賴香伶也表示，民主初選制過於複雜，且缺乏試行經驗值，這點民眾黨疑慮比較大。
楊寶楨表示，黃珊珊當然是代表柯文哲、代表民眾黨，侯友宜辦公室昨晚發表的聲明表示「指金溥聰沒有堅持不談下一步」，她反問金溥聰的發言有代表國民黨、有代表侯友宜嗎？楊寶楨質疑，民調不管是國民黨初選，或是侯友宜跟鴻海集團創辦人的總統初選，都是用民調方式，為何國民黨曾經慣用的方式不用，現在要用民主初選，民主初選有時間太倉促、名冊建置、代表性不足的問題，「如果國民黨無法接受，可能後續上也就很難談下去。」