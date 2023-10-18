藍白合卡關！最新民調曝光：賴清德狠甩對手 柯文哲與侯友宜纏鬥
國民黨、民眾黨近日針對大選整合議題展開談話，但雙方仍有歧異，合作進度卡關。據《菱傳媒》今（18）日公布最新民調顯示，在四腳督情勢下，民進黨總統參選人賴清德以42.62％支持度保持領先，民眾黨總統參選人柯文哲24.93％居次，國民黨總統參選人侯友宜22.29％列第三，至於獨立參選的郭台銘以5.86％墊底。
記者陳佩君／台北報導
《菱傳媒》委託皮爾森數據進行「2024總統大選」網路民意調查，在四腳督戰局下，賴清德支持度連續3個月支持度突破4成，以42.62％穩居第一，依序為柯文哲24.93％、侯友宜22.29％、郭台銘5.86％，而郭是四名參選人唯一一位支持度下滑者。
此外，若是三腳督狀態，賴清德仍以42.85％居冠，柯文哲支持度26.09％，侯友宜22.87％墊底。
該項調查是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行，針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年10月10日至2023年10月14日，共計進行5天，當中有效樣本為11055份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負0.93％以內。
抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。