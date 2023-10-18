最新民調！6成民眾認為憲政體制「權責不符」　8成挺修憲

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民調結果指出，有67.5%民眾認為，憲法應該規定總統一定要到立法院進行國情報告；60.5%民眾認為，總統提名的行政院長需要經過立法院同意。值得注意的是，泛綠政黨支持者在這兩個議題上「持反對的態度」，52.5%泛綠政黨支持者反對「憲法應該規定總統一定要到立法院進行國情報告」，也有70.9%支持者認為「總統提名的行政院長不需要經過立法院同意」。
民調結果指出，這兩個涉及憲政體制「權責相符」的議題，也關係到「民主價值」的衡平性，未來若政黨再次輪替，藍綠支持者對此兩個議題的看法是否會恰恰相反，值得關注。
另外，針對近日討論火熱的「內閣制」，民調結果顯示，44.4%民眾支持台灣採行「內閣制」，也有 37.6%民眾支持採行「總統制」，兩者差距不大，但泛綠政黨支持者 70.7%傾向「總統制」，而 64.6%泛藍政黨支持者，以及 84.2%民眾黨支持者傾向「內閣制」，顯見，對於台灣憲政體制該採行總統或內閣制，受到黨派屬性的影響極大。
最後，去年底「18 歲公民權」修憲案未能獲得通過，本次民調顯示，全體選民中，有55.3%支持「將目前的投票年齡從20歲調降到18歲」，反對則有42.9%，泛藍政黨支持者傾向反對，有74.9%反對，而泛綠、民眾黨支持者傾向支持，分別為75.4%、75.9%贊成，無政黨傾向者則看法分歧；74.2%民眾支持選後召開「國是會議」，且獲得所有族群分布的支持。