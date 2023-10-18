夜市碳烤店「一堆先炸才烤」！內行揭真相 店家認了：不是秘密
夜市燒烤、碳烤店有不少人都非常喜歡吃，因為平價就能吃到美味的碳烤，因此夜市的攤位經常都大排長龍。然而，近日就有網友分享自己去買碳烤攤位的時候，結帳完意外發現店家竟然「先炸才烤」，讓他感到非常不OK，好奇為什麼店家要先炸才烤，如此根本不是燒烤以及正宗的碳烤，貼文引起不少人熱議，揭開真實關鍵。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼文指出「說好的燒烤呢？為什麼店家要偷偷先炸過？如果知道有炸過的話就不想買了，有些人說燒烤這樣的程序是正常的，那魷魚烤什麼啊？不就炸一下再烤爐刷一下就好了，就是覺得有點上當才會來抱怨。」
貼文一出，不少老饕紛紛回應「都是炸過再烤，這樣才不會等太久，現在很少全部都烤的了」、「炸過才烤很正常，店家這樣出餐速度才快啊，沒吃過碳烤雞排嗎？」、「外面的燒烤幾乎都是先炸在烤時間不用等那麼久，也有存碳烤的，但真的不多了」、「炸過再烤比較快，刷醬料味道也比較夠」、「縮短時間，節省出餐時間」、「小吃攤不太可能全程碳烤，拼來客量的」。
而《NOWnews》記者也實際訪問蘆洲一家平價碳烤的店家，他們同樣也是採取「先炸再烤」的路線，店家老闆透露「平價的碳烤店基本上都是走這個路線，一來節省時間食材熟的快，二來也能夠節省瓦斯費用，同樣純烤的話時間就差3至4倍以上，我可能同樣20分鐘用『先炸再烤」可以做5個客人以上』，但純烤就沒辦法，還是比較適合餐廳」。
老闆也表示，基本上也不是什麼秘密了啦，只是大家看到一支賣12~15元的這種店家，基本上都是已經要拼薄利多銷，還要要求「純烤」的話，店家可能會撐不下去，還請大家多多體諒，能接受「先炸再烤」的模式再買單。