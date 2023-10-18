柯文哲用攝護腺癌喻兩岸被打臉 民進黨：黑白講只在乎流量、選舉
民眾黨總統參選人柯文哲以攝護腺癌比喻兩岸關係，卻被台灣泌尿科醫學會發聲明打臉。對此，民進黨發言人林楚茵今（18）日批評，柯文哲喜歡信口開河，就是一個「黑白講」的人，完全不在乎正確的觀念，只在乎他的選舉、流量。
記者陳佩君／台北報導
柯文哲日前回應有關兩岸議題提問時，突然提起攝護腺癌，稱攝護腺癌病友的存活時間可長達10多年，但「硬要挖除可能死更快」，從這就能看出「應與敵人共存」，兩岸應該團結，不該鼓勵仇恨、分化；不過，台灣泌尿科醫學會發聲明，指手術摘除攝護腺亦是指引建議之重要治療方式之一，其手術風險與預後皆有詳細數據可以佐證，並非如柯所言「硬要挖除可能死很快」。
對此，林楚茵上午在民進黨記者會後受訪說，柯文哲自詡是急診室的醫生，應傳達正確醫療知識，昨天台灣泌尿科醫學會也發出聲明，指柯文哲說法會誤導一般民眾，對泌尿科相關疾病，又或是攝護腺癌的治療給予錯誤的方式，這就是柯文哲，他喜歡信口開河，然後講的是錯的，他也不在乎。
林楚茵強調，對於國家安全、兩岸利益、維護現有的和平，都不是柯文哲可以信口開河的，就像柯文哲身為醫生，卻拿疾病、健康來信口開河，還被台灣泌尿科醫學會打臉，這就能看出來，他就是一個「黑白講」的人，完全不在乎正確的觀念，只在乎他的選舉、流量。