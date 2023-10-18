竹北再現「天坑」　居民怒吼：第三次了！

竹北天坑再現！新竹縣新業建案工地昨（17）日深夜發生坍陷，立委參選人也在臉書發文表示，接到消息馬上趕往新竹縣政府對面縣政七街的工地，看到在工務所旁出現該工地附近的近期第三個天坑。聽著居民們的怒吼，其實心中滿是無奈。縣府工務處於昨日晚間10點左右接獲通報，新業建設工地內有塌陷情況，代理處長陳盈州第一時間趕赴現場，發現該建案工地內，南側靠工務所位置，有局部塌陷，已緊急要求建商到場處理搶險，迅速穩固路基。
記者李春台／新竹報導
曾聖凱指出，第一次天坑出現時，建商跟營造廠處理的態度不夠積極、新竹縣政府作為主管機關未善盡督導責任，明知已經有地質鬆散區域，卻未即時進行緊急災害應變措施，如進行低壓灌漿等。又因為第二次的天坑事件造成工地臨時供電中斷，僅能以發電機進行抽水，造成地下水位上升，進而衍生了第三次的天坑事件。
曾聖凱說，鄰近社區住戶也與建商達成協議，建商將於18日下午五點前，回應鄰損住戶之訴求，包含緊急應變措施及處理時程、具有經驗之技師24小時駐地、鄰損賠償、再次發生天坑之懲罰條款……等。
曾聖凱強調，然而，所有的災難都是由一連串的巧合連續發生而形成，希望從制度面進行修正，從源頭將不幸的巧合截斷，才能真正落實韌性城市，避免災難再發生！
縣府工務處表示，由於這次塌陷不是在公共道路，但縣府仍不會輕忽，也請民眾不要靠近工地內，以策安全。18日一早工務處會邀集大地技師公會技師現場會勘，釐清原因及責任，並視建商之疏失情節，後續論處。