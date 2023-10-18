台灣創新技術博覽會崑山科大獎牌數榮登全國大學第一

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崑山科大連續多年斬獲多項佳績，今年榮登獲獎數最多的學校。校長李天祥表示，崑大鼓勵師生積極投入研發、爭取專利，勇奪獎牌的師生團隊，其發明都已經獲得專利。其中，電機系教授林俊良指導碩士班李駿廷、謝秉修、大學部江祐陞，以作品「創新白光LED封裝膠技術減少螢光粉使用量及提高品質」拿下友達光電特別獎及銅獎，目前已與崑山科大技術衍生企業台灣氣凝膠公司、膠體大廠長興材料公司合作共同開發膠體商品，具有市場應用價值。
崑山科大也拿下3件銀獎作品，包括機械系教授劉鑑德、張育斌指導碩士班蔡毅坤、吳秉勳以「可自動清潔感測器的水質檢測裝置」獲獎，該作品經由定時抽測的方式解決戶外量測的不便利性，測後進行感測器清潔可大幅提升使用壽命，且可依據需求去搭配感知器，符合客製化的趨勢，更具綠能科技特色，符合現今世界的能源政策。
資工系教授曾建勳指導大學部陳品豪、洪嘉政、林恭銘，以「智慧割草機及其控制系統」同樣拿下銀獎，該創作跨域整合人工智慧、物聯網、5G行動通訊等技術，以服務型之割草機為基礎所搭配的相關物件辨識與導航技術，直接實現了智慧生活的多元應用。
此外，崑大共有8組團隊獲得銅獎，除了教授林俊良團隊的作品，另外還有電機系教授鄒重光與電子系教授曾清標共同指導學生電機系大學部鍾育碩的作品「倉儲移載教學模組」；材料系教授謝明君與教授翟大鈞共同指導材料系碩士班楊美麗、電子系大學部陳奕駿、周慶旺的作品「加熱製冷兩用溫控盤」；時尚系教授陳怡君、機械系教授江智偉聯合指導機械系博士班鍾天穎、時尚系大學部邱芊綠、林思妤的作品「空氣偵測公仔」，顯示崑山科大師生在發明創新的豐碩的成果。