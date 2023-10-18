狂打潛艦洩密案！民進黨推15秒廣告「三問馬文君」 要侯朱踹共
民進黨今（18）日公布第一支議題CF「三問馬文君」，發言人張志豪表示，這支廣告內容主要在三問藍委馬文君涉嫌潛艦洩密叛國，包括為什麼拒簽「保密協定」？這些資料給了誰？拿了什麼好處？為了什麼利益？不惜出賣國家，傷害國家利益。他呼籲，請馬文君出面說清楚、不要躲避，也請國民黨及總統參選人侯友宜向國人說明，國民黨究竟有多少馬文君們？
記者陳佩君／台北報導
張志豪表示，馬文君到現在始終逃避，對洩密案也是一再說謊，為何機密會議有保密切結書，馬文君還拒簽，現在說沒有，是欺騙國人；後來被證實，馬文君在機密會議（就是拒簽保密協議的這場）GL公司在內資料，對外卻抹黑說這是雜貨店，又欺騙國人；而機密會議中，頻頻抄錄、離場，甚至打電話，這是從行為上就違背保密義務，是不忠於國家，對於這種違背國家忠誠舉動，國民黨主席朱立倫、侯友宜、民眾黨主席柯文哲也認同這種行為？請馬文君針對「三問」出面說清楚，別再說謊！
發言人林楚茵表示，立法院「國防及外交委員會」上周邀請國防部備詢，但馬文君只去簽到，為何不利用委員會機會好好把大家質疑的洩密案說清楚？今天是外交部備詢，馬文君又要躲起來嗎？請問侯友宜、朱立倫10月10日跟「草尼馬」慶祝國慶，又力挺馬文君這種對國家不忠的人，國民黨心中有中華民國嗎？今天的電視廣告要告訴國人，馬文君對國家不忠，與戰鬥藍都是同夥的，若這些人當選，國家會沒有未來。
林楚茵痛批，馬文君對所有被指控的質疑一再辯解被打臉，而戰鬥藍聲援馬文君可說是「大翻車」，這些戰鬥藍至今也未出面道歉、說清楚，呼籲馬文君不要再說謊，同時奉勸國民黨不要再瞎挺，要求國民黨和馬文君給人民一個交代。
最後，張志豪提到，從林北好油事件到李鴻源口罩抹黑到戰鬥藍紛紛被打臉，國民黨都在對國家發展扯後腿，「國防擋潛艦、經濟擋台積電」，對內抹黑造謠攻擊行政團隊，對外則是洩密叛國，再次呼籲侯友宜，請檢討自己國民黨的馬文君們跟大翻車人士李鴻源，不要大街罵人、小巷道歉，請侯友宜、朱立倫出來面對並給大眾一個道歉。