萬聖節服裝開穿！4人同行吃飯店「1人免費」　紅衣新娘房超恐怖

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或參加「暗黑禁忌森林」的暗黑花藝手作課程，於晚餐享用大廳酒吧的萬聖節套餐，啜飲互動式調酒「大腦實驗室」、「茅山道士」，第二日再前往新竹關西六福村勇闖墓碑鎮，在百鬼活屍大遊行中追逐找尋一線生機，並挑戰每日限額的「百年骨宅」鬼屋體驗，走進陰暗密室中迎接嚇死人不償命的鬼怪，嘗試在緊張萬分的情況下解開謎題，之後再品嚐惡靈餐廳的骷顱王特餐，觀賞由六福村重磅邀請的國際級美國達人秀屍控折骨舞「嗜血腥紅夜」，入住六福莊「鬼娃主題房」，再夜黑風高的晚上前往竹林隧道試膽拍照。
六福萬怡敘日餐廳也推出「Trick or Treat！變裝享優惠」活動，於即日起至10月31日，凡四人同行享用午、晚餐且穿著萬聖節元素裝扮，即享有「一人免費」之優惠。10月21日中午，餐廳亦舉辦「魔幻宴會」，當日用餐賓客除可欣賞妖怪音樂互動劇，若兒童扮裝出席還可免費體驗各式手作活動，並有機會於扮裝活動獲得綠舞觀光飯店綻海景平日住宿券乙張。以上活動以低價者為優惠對象，並需酌收原價一成服務費。
針對家庭親子客群，六福旅遊集團則規畫了溫馨可愛的「討糖搗蛋萌鬼遊」路線，主打各項兒童手作活動，內容包含第一日入住六福萬怡「搗蛋南瓜」或「Circus Show」主題房，參加將由一禮烘焙的烘焙師帶領小朋友DIY活動的「搞怪糕點烘焙師」，運用創意裝飾萌鬼蛋糕，並在「暗黑禁忌森林」中使用搞怪道具拍照打卡留念，晚餐則到敘日全日餐廳享受充滿萬聖氣氛的餐台自助吧，隔天前往六福村體驗變裝彩繪參加「不給糖就搗蛋」遊行，並同樣於晚餐享用惡靈餐廳的骷顱王特餐，入住六福莊，隔天再體驗親子活動「南瓜提燈或萬聖節不織布手作課程」，在充滿動物生態體驗的六福莊，感受過節的濃厚氣氛。
台北晶華酒店也有推出萬聖節住房活動，「萬聖美食假期」一泊二食住宿優惠專案的房客，房客可以參加10月28日的變裝派對、以及翌日早晨CNN唯一推薦的台北必吃自助式早餐，為狂歡後的早晨補充滿滿元氣，專案價每房11,400元起。