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萬聖節服裝開穿！4人同行吃飯店「1人免費」　紅衣新娘房超恐怖

▲六福萬怡的敘日餐廳推出「Trick or Treat！變裝享優惠」，即日起至10月31日，凡四人同行享用午、晚餐且穿著萬聖節元素裝扮，享「一人免費」。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡的敘日餐廳推出「Trick or Treat！變裝享優惠」，即日起至10月31日，凡四人同行享用午、晚餐且穿著萬聖節元素裝扮，享「一人免費」。（圖／六福萬怡提供）

記者葉盛耀/綜合報導

萬聖節將到來，六福旅遊集團旗下除了六福村主題遊樂園有墓碑鎮、新竹六福莊及台北六福萬怡酒店規劃兩套萬聖節獨家散策路線，而六福萬怡除了有最恐怖「紅衣新娘房」，旗下敘日餐廳也推出「Trick or Treat！變裝享優惠」活動，即日起至10月31日，凡四人同行享用午、晚餐且穿著萬聖節元素裝扮，享「一人免費」。同樣有推出萬聖節住房專案的還有台北晶華酒店，可參加10月28日的變裝派對、以及翌日自助式早餐，專案價每房11,400元起。

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萬聖節怎麼玩？六福旅遊集團推出的「驚嚇試膽猛鬼行」，將挑戰賓客恐懼的極限，行程推薦於第一日入住台北的六福萬怡「魔幻花園」主題房，搭配沉浸式恐怖體驗房活動「紅衣新娘房」，有透心涼的驚嚇體驗。

▲台北的六福萬怡除了有「魔幻花園」主題房，還可參觀沉浸式恐怖體驗房「紅衣新娘房」，將有最恐怖的透心涼的驚嚇體驗。（圖／六福萬怡提供）
▲台北的六福萬怡除了有「魔幻花園」主題房，還可參觀沉浸式恐怖體驗房「紅衣新娘房」，將有最恐怖的透心涼的驚嚇體驗。（圖／六福萬怡提供）
或參加「暗黑禁忌森林」的暗黑花藝手作課程，於晚餐享用大廳酒吧的萬聖節套餐，啜飲互動式調酒「大腦實驗室」、「茅山道士」，第二日再前往新竹關西六福村勇闖墓碑鎮，在百鬼活屍大遊行中追逐找尋一線生機，並挑戰每日限額的「百年骨宅」鬼屋體驗，走進陰暗密室中迎接嚇死人不償命的鬼怪，嘗試在緊張萬分的情況下解開謎題，之後再品嚐惡靈餐廳的骷顱王特餐，觀賞由六福村重磅邀請的國際級美國達人秀屍控折骨舞「嗜血腥紅夜」，入住六福莊「鬼娃主題房」，再夜黑風高的晚上前往竹林隧道試膽拍照。

▲新竹關西六福村有墓碑鎮活動，將可看到百鬼活屍大遊行等多項活動。（圖／六福萬怡提供）
▲新竹關西六福村有墓碑鎮活動，將可看到百鬼活屍大遊行等多項活動。（圖／六福萬怡提供）
六福萬怡敘日餐廳也推出「Trick or Treat！變裝享優惠」活動，於即日起至10月31日，凡四人同行享用午、晚餐且穿著萬聖節元素裝扮，即享有「一人免費」之優惠。10月21日中午，餐廳亦舉辦「魔幻宴會」，當日用餐賓客除可欣賞妖怪音樂互動劇，若兒童扮裝出席還可免費體驗各式手作活動，並有機會於扮裝活動獲得綠舞觀光飯店綻海景平日住宿券乙張。以上活動以低價者為優惠對象，並需酌收原價一成服務費。

針對家庭親子客群，六福旅遊集團則規畫了溫馨可愛的「討糖搗蛋萌鬼遊」路線，主打各項兒童手作活動，內容包含第一日入住六福萬怡「搗蛋南瓜」或「Circus Show」主題房，參加將由一禮烘焙的烘焙師帶領小朋友DIY活動的「搞怪糕點烘焙師」，運用創意裝飾萌鬼蛋糕，並在「暗黑禁忌森林」中使用搞怪道具拍照打卡留念，晚餐則到敘日全日餐廳享受充滿萬聖氣氛的餐台自助吧，隔天前往六福村體驗變裝彩繪參加「不給糖就搗蛋」遊行，並同樣於晚餐享用惡靈餐廳的骷顱王特餐，入住六福莊，隔天再體驗親子活動「南瓜提燈或萬聖節不織布手作課程」，在充滿動物生態體驗的六福莊，感受過節的濃厚氣氛。

▲六福萬怡的搗蛋南瓜主題房，最是適合親子入住。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡的搗蛋南瓜主題房，最是適合親子入住。（圖／六福萬怡提供）
台北晶華酒店也有推出萬聖節住房活動，「萬聖美食假期」一泊二食住宿優惠專案的房客，房客可以參加10月28日的變裝派對、以及翌日早晨CNN唯一推薦的台北必吃自助式早餐，為狂歡後的早晨補充滿滿元氣，專案價每房11,400元起。
 

▲入住台北晶華酒店，飯店內柏麗廳將於10月28日晚間擴大舉辦萬聖節限定的「萬聖驚魂夜．變裝派對」。（圖／台北晶華提供）
▲入住台北晶華酒店，飯店內柏麗廳將於10月28日晚間擴大舉辦萬聖節限定的「萬聖驚魂夜．變裝派對」。（圖／台北晶華提供）

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