藍委諷選舉萬歲！質疑《最低工資法》拖1年半 改先討論再審
立法院社會福利及衛生環境委員會今（18）日逐條審查《最低工資法》草案，國民黨立委林為洲、溫玉霞在審查前，提出程序發言，批評該案拖了1年半，終於生出行政院版，卻未排詢答，直接逐條審查，質疑為何拖到選舉才要送進立院，後續經委員們休息討論後，由召委邱泰源宣布，今天先廣泛討論，再審查法案。
記者李琦瑋／台北報導
林為洲程序發言提到，今天要審議《最低工資法》草案，勞動部有書面報告，卻沒安排詢答，此次送達有3個新版本，包括行政院版本，他在上一次擔任召委、1年半前有排審過一次，照以往慣例，行政院版本進來，通常都要安排詢答，且這段時間，委員會成員也有更動，現在終於盼到行政院版，建議把詢答程序做好，讓勞動部清楚說明立法理由、目的等，讓委員們了解，就整體來討論，不該直接進入逐條審查，國民黨也承諾不會擋法案，畢竟這是當時國民黨所提出要審查的法案，建議今天先做詢答，若擔心程序耽擱，可以詢答完繼續審查，或另排日程再審，國民黨一定奉陪。
委員會休息5分鐘討論今天議程，最後由邱泰源宣布，今天先廣泛（大體）討論，再審查法案，讓委員們暢所欲言，有充分時間及機會討論該草案。
「選舉萬歲！」溫玉霞質疑，行政院版本與1年半前國民黨所提版本雷同，為何要拖那麼久，快要選舉才提出院版並排審？難道是因為總統候選人日前喊說當選要調升基本工資，為了選舉，才趕快送立法院排審？
勞動部長許銘春回應，國民黨委員有好幾個版本，針對要不要訂公式、指標、扶養比，指標有不同，跟院版不一致，都有做出對照；過去很多法案也是經過很多的討論，並非勞動部版本送行政院都會通過，常常都要再思考。
另外，會前媒體詢問《最低工資法》草案未訂定公式，許銘春說，目前世界各個主要國家的最低工資都是由審議會討論決定，很少採用公式，主要是遇到特殊經濟情勢，無法審酌，也欠缺彈性。
許銘春強調，法令應要保留彈性，她以3年疫情為例，發生許多經濟的突發狀況，因此勞動部主張還是要保留彈性，最低工資不宜用公式來決定。