澤倫斯基：烏克蘭首度使用美援ATACMS長程飛彈

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俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）表示，美國提供ATACMS長程飛彈給烏克蘭的決定「大錯特錯」。
他在聲明中說：「白宮交付ATACMS長程飛彈給烏克蘭的決定是一個嚴重的錯誤。這個故意欺瞞社會大眾的舉動，將會帶來最嚴重的後果。」
美國白宮在官方聲明中首度證實已將ATACMS交付烏克蘭。
白宮國家安全會議（NSC）發言人華森（Adrienne Watson）在聲明中說：「我們相信這些ATACMS能顯著提升烏克蘭在戰場上的能力，且不會危及我們的軍備。」
ATACMS最遠射程約300公里，但華森表示，美方「近日」交付烏克蘭的版本射程較短，不到165公里。
澤倫斯基在影片談話中說：「今天要特別感謝美國。我們與拜登總統的協議正在付諸實行。」
烏克蘭今天稍早表示，烏國連夜攻擊了遭俄羅斯占領的南部與東部機場，稱這場「成功的行動」摧毀了多架直升機。
烏克蘭特種部隊在社群媒體上表示，他們在一項名為「蜻蜓行動」的任務中，攻擊了烏南伯德揚斯克（Berdyansk）及烏東盧甘斯克（Lugansk）的機場。
俄羅斯官員今天稍早聲稱，美國提供的飛彈被用來攻擊伯德揚斯克。
烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia) 俄占區一名俄國扶植的官員羅戈夫（Vladimir Rogov）在通訊平台Telegram上表示，襲擊現場發現了ATACMS飛彈殘骸。
頗具影響力、且與俄羅斯部隊關係密切的俄國Telegram頻道賴巴（Rybar）也稱這場攻擊使用了ATACMS飛彈。
烏克蘭今年夏天對俄羅斯發動反攻，宣稱在俄占區執行了多起行動。
去年俄羅斯入侵烏克蘭初期，伯德揚斯克就落入俄軍手中；盧甘斯克大部分地區自2014年以來就遭親俄部隊掌控。
烏克蘭聲稱摧毀了9架直升機、一台防空飛彈發射器、一座彈藥庫，並在連夜攻擊中摧毀數條跑道。
烏克蘭數月來請求西方國家提供其反攻所需的長程武器，但進展比預期要慢。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1121018
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