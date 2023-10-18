華春瑩雙語發文提「二戰曾庇護猶太人」　遭網友罵翻：亂邀功

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接著在後續貼文中，華春瑩稱二戰期間，中國人民在上海為2萬名猶太難民提供庇護，相信「己所不欲，勿施於人」。過去的悲劇不應該重演在今天的任何人身上。 每個生命都是寶貴的，不論其信仰或種族為何。
不過針對華春瑩的發文，不少網友紛紛在底下留言開酸，質疑華春瑩亂邀功，直言「不要臉，中華民國跟你共匪有什麼關係？你們是政變上台，得位不正」、「二戰收留猶太人的是中華民國政府喔」、「那時候是中華民國，和現在中華人民共和國有什麼關係？」、「那是戰火紛飛的民國時期壯舉，和你CCP有什麼關係？」
還有網友嘲諷二戰期間，中華民國政府在上海收容了近2萬名猶太難民，2023年中共政府遣返了多達2600名的北韓「脫北者」。
據港媒《大公網》報導，在二戰期間，上海成了世界上少數幾個願意接納猶太難民的地方之一。前中華民國駐維也納領事館總領事何鳳山，當時簽發了數以千計的上海簽證給當地的猶太人，使他們得以逃脫迫害，他的行為受到了以色列、美國和聯合國等國家和國際機構的表彰。
以色列駐上海總領事館在2015年時，為了紀念世界反法西斯戰爭勝利70周年，還曾拍攝制作公益宣傳片《謝謝上海》，以表達以色列人民對中國人民的感謝，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）還現身影片表示「我們永遠感謝你們，永遠不會忘記這段歷史。謝謝！」
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