影／拜登訪中東前夕！加薩醫院遭襲傳500死　以色列哈馬斯都不認

華春瑩雙語發文提「二戰曾庇護猶太人」　遭網友罵翻：亂邀功

▲華春瑩以雙語發文，提到二戰時上海曾為2萬名猶太難民提供庇護的歷史。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲華春瑩以雙語發文，提到二戰時上海曾為2萬名猶太難民提供庇護的歷史。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）交戰、衝突越演越烈之際，中國外交部新聞司司長華春瑩15日時在社群平台X（原推特）上，以阿拉伯語發文，提到二戰時上海曾向2萬猶太難民提供庇護的歷史，更稱過去的悲劇不應重演在任何人身上。不過有網友留言大酸，為2萬名猶太難民提供庇護的是現在台灣的中華民國政府，與中共無關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
華春瑩先是在推文中表示，中方譴責並反對一切傷害平民的行為，希望巴勒斯坦和以色列盡快實現停火和局勢緩和。各方都應遵守國際法，尤其是國際人道主義法。

接著在後續貼文中，華春瑩稱二戰期間，中國人民在上海為2萬名猶太難民提供庇護，相信「己所不欲，勿施於人」。過去的悲劇不應該重演在今天的任何人身上。 每個生命都是寶貴的，不論其信仰或種族為何。

不過針對華春瑩的發文，不少網友紛紛在底下留言開酸，質疑華春瑩亂邀功，直言「不要臉，中華民國跟你共匪有什麼關係？你們是政變上台，得位不正」、「二戰收留猶太人的是中華民國政府喔」、「那時候是中華民國，和現在中華人民共和國有什麼關係？」、「那是戰火紛飛的民國時期壯舉，和你CCP有什麼關係？」

還有網友嘲諷二戰期間，中華民國政府在上海收容了近2萬名猶太難民，2023年中共政府遣返了多達2600名的北韓「脫北者」。

據港媒《大公網》報導，在二戰期間，上海成了世界上少數幾個願意接納猶太難民的地方之一。前中華民國駐維也納領事館總領事何鳳山，當時簽發了數以千計的上海簽證給當地的猶太人，使他們得以逃脫迫害，他的行為受到了以色列、美國和聯合國等國家和國際機構的表彰。

以色列駐上海總領事館在2015年時，為了紀念世界反法西斯戰爭勝利70周年，還曾拍攝制作公益宣傳片《謝謝上海》，以表達以色列人民對中國人民的感謝，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）還現身影片表示「我們永遠感謝你們，永遠不會忘記這段歷史。謝謝！」


更多「以巴戰火再起」相關新聞。

喊話以色列？華春瑩提二戰曾庇護猶太人　籲「己所不欲勿施於人」

影／拜登訪中東前夕！加薩醫院遭襲傳500死　以色列哈馬斯都不認

要監獄放人！哈馬斯挾199名人質　要與以色列換6000巴國囚犯

力挺以色列！拜登18日將訪特拉維夫　布林肯穿梭外交防衝突升級

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞