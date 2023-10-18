黃仁勳穿皮衣搭MODEL B出場鴻海科技日 劉揚偉讚「最受歡迎CEO」
鴻海科技日今（18）日登場，開場時鴻海董事長劉揚偉在一段影片之後，駕駛MODEL B出場，一旁坐的就是輝達執行長黃仁勳，下車後兩人握手，黃仁勳一身招牌皮衣向現場問好「大家好」，他還稱讚MODEL B非常漂亮，很適合年輕情侶夫妻出遊，會上兩人不時開玩笑互虧，劉揚偉也稱讚他再度成為社交平台公布的「最受歡迎CEO」。
記者許家禎／台北報導
鴻海科技日今日登場，眾所矚目輝達執行長黃仁勳如傳聞般現身會場，特別的是，他是搭乘由董事長劉揚偉所開的MODEL B出場，一下車兩人就握手，黃仁勳一身招牌皮衣向台下說「大家好」。劉揚偉打趣說，應該不用自己介紹身邊的貴賓是誰。
劉揚偉說這是黃仁勳首次參加鴻海科技日，也是鴻海一年當中最重要的節日，劉揚偉問黃首次搭乘MODEL B感覺怎麼樣？黃說很漂亮，是年輕夫妻或情侶理想中的車子，就像是劉揚偉夫妻檔，此話逗得劉揚偉直拍手。
劉揚偉說MODEL B是結合Beauty美型外觀與Beast靈活操作內在，黃仁勳調皮問劉揚偉，「我跟你誰是Beauty還是Beast？」劉揚偉趣答「你（黃仁勳）兼具Beauty跟Beast」，惹得現場哄堂大笑。黃仁勳還在現場盛讚黃仁勳再度獲得社交平台公布「最受歡迎CEO」，結束台上短暫聊天後，黃仁勳下台前還說「晚上夜市見」！