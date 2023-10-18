綠營批台積電遭市長放生　張善政：淪於政治口水非常糟糕

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張善政說，像這麼大的計畫，地方的溝通本來就是要花時間，老實說現在這個時間完成這個地方溝通並不足夠，但是台積電已經說不來了，但竹科管理局還是說他們準備繼續在龍潭科學園區擴廠，張善政表示將來會積極配合新竹科學園區，讓龍潭科學園區能夠繼續發展，同時也會照顧在地居民權益，讓他們的權益不要受到影響。
張善政強調，至於不管是蘇貞昌前院長或是民進黨人士所說，他覺得這都是政治口水，呼籲所有政治人物，產業發展是一個國家長遠發展大計，非常嚴肅的課題，要淪落到政治口水這是非常非常糟糕的事情。張善政點名蘇貞昌表示，他以一個前院長呼籲另一個院長，大家應該發揮院長的高度，以國家產業的發展為重點，不要淪於政治口水。
此外，桃園市副市長蘇俊賓也對此在臉書發文表示，基本上從張善政市長上任以來，國科會跟我們互動非常多，相信不管是行政院或是國科會應該都有感，桃園市政府絕對是積極配合來促成這件事情。
把這件事那麼廉價地消費成所謂張善政把台積電推出桃園、趕走，或者是做這些廉價的消費，蘇俊賓強調，一些側翼做這些事、講這些話也就算了，堂堂一個前行政院院長，配合暗酸說要選對人很重要等等，他覺得大可不必。蘇俊賓說，因為基本上這麼重大的投資，對台灣來講、對桃園來講非常重要，應該是非常謹慎地來看待，把它濃縮成一句簡單的政治口水，他覺得這樣其實有失一個前行政院長的風格。