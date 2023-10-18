台積電放棄龍科3期　台南、高雄、屏東喊聲搶爭取

綠營批台積電遭市長放生　張善政：淪於政治口水非常糟糕

▲台積電不來桃園，桃市府遭綠營砲轟，張善政表示，產業發展是一個國家長遠發展大計，非常嚴肅的課題，淪落到政治口水是非常非常糟糕的事情。（圖／記者李春台攝，2023.10.18）
▲台積電不來桃園，桃市府遭綠營砲轟，張善政表示，產業發展是一個國家長遠發展大計，非常嚴肅的課題，淪落到政治口水是非常非常糟糕的事情。（圖／記者李春台攝，2023.10.18）

記者李春台／桃園報導

台積電昨（17）日發布聲明，不再考慮進駐龍潭園區三期，這消息引爆綠營重砲批評市長張善政「趕走」台積電。前行政院長蘇貞昌昨天也表示，選對人很重要，綠營的議員對此也表示台積電好像「被放生了」，對此，張善政今（18）日受訪時表示，產業發展是一個國家長遠發展大計，非常嚴肅的課題，淪落到政治口水是非常非常糟糕的事情。

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張善政表示，從楊梅到龍潭到平鎮建立一個產業軸帶，是他選舉時提出的重要政見，他也樂見科學園區管理局準備在龍潭科學園區進行擴建，同時內部也已經啟動在龍潭整個周邊區域的這個長遠開發規劃，所以說這次阻擋或是趕走台積電這是一個非常荒謬的事情。

張善政說，像這麼大的計畫，地方的溝通本來就是要花時間，老實說現在這個時間完成這個地方溝通並不足夠，但是台積電已經說不來了，但竹科管理局還是說他們準備繼續在龍潭科學園區擴廠，張善政表示將來會積極配合新竹科學園區，讓龍潭科學園區能夠繼續發展，同時也會照顧在地居民權益，讓他們的權益不要受到影響。

張善政強調，至於不管是蘇貞昌前院長或是民進黨人士所說，他覺得這都是政治口水，呼籲所有政治人物，產業發展是一個國家長遠發展大計，非常嚴肅的課題，要淪落到政治口水這是非常非常糟糕的事情。張善政點名蘇貞昌表示，他以一個前院長呼籲另一個院長，大家應該發揮院長的高度，以國家產業的發展為重點，不要淪於政治口水。

此外，桃園市副市長蘇俊賓也對此在臉書發文表示，基本上從張善政市長上任以來，國科會跟我們互動非常多，相信不管是行政院或是國科會應該都有感，桃園市政府絕對是積極配合來促成這件事情。

把這件事那麼廉價地消費成所謂張善政把台積電推出桃園、趕走，或者是做這些廉價的消費，蘇俊賓強調，一些側翼做這些事、講這些話也就算了，堂堂一個前行政院院長，配合暗酸說要選對人很重要等等，他覺得大可不必。蘇俊賓說，因為基本上這麼重大的投資，對台灣來講、對桃園來講非常重要，應該是非常謹慎地來看待，把它濃縮成一句簡單的政治口水，他覺得這樣其實有失一個前行政院長的風格。

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