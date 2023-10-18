柬埔寨在台灣第一台循環車！引入柬國手作藝品 推廣在地產品
「2030超越圈圈Future All Together」為環境部資源循環署指導下由有春文化每年辦理的循環經濟新創展，期望透過推動企業參與，落實減碳，並藉由教育推廣，建立與社區合作之機會。賴懿容策展人表示有春的創立除了音似台語的「有餘」外，所代表欣欣向榮、富足的意象，亦受到莊子思想的影響，呼應「天地有大美而不言，萬物皆有所用」以策動台灣循環經濟。
國際中心賴正琳／綜合報導
主視覺呼應今年世界地球日的主題「投資我們的星球」，期望號召更多夥伴、不同族群共同參與。來自柬埔寨的法爾社會企業（Phare Performing Social Enterprise）自2020年第一屆的「2030超越圈圈展」便以旗下的法爾精品（Phare Handicraft Boutique）文創產業結合循環經濟共同參展響應，將柬埔寨製造的工匠之心及產品帶入台灣。至今三年多的發展也在今年以循環文創在台灣第一台推廣車展示，期望以行動車的效果將循環理念帶到每個角落，增加綠色行動的實踐力。
法爾精品位於法爾劇團(Phare the Cambodian Circus)的園區，主要為展售來自法爾藝術學院(Phare Ponleu Selapk)畢業生的產品，隨著發展也成為柬埔寨推廣在地手工藝品的平台。這幾年在台灣的發展，也展露出不同的文創樣貌，如同法爾社企執行長Dara HUOT所說：「我們是過去的總和，透過文創認識柬埔寨的文化之美」。當天法爾社會企業許茜雯發展經理、謝哲青推廣大使、環境部沈志修常務次長、紅瓦貓工作室黃千聞共同創辦人和環境部資源循環署賴瑩瑩署長都到現場，為循環車展示站台。