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《NBA2K24》上市滿月就打折！疑被負評擊倒　「限時6折」想衝要快

▲《NBA2K24》9月8日上市滿1個多月，官方就罕見推出6折優惠。（圖／官方臉書）
▲《NBA2K24》9月8日上市滿1個多月，官方就罕見推出6折優惠。（圖／官方臉書）

記者張志浩/綜合報導

《NBA2K24》今（2023）年9月8日上市，本次《NBA2K24》由湖人傳奇球星Kobe Bryant擔綱封面人物，並打造「曼巴時刻」、全新「籃球之城」等內容，不過《NBA2K24》卻在上市滿1個月多，就宣布PC 版在Steam平台推出限時6折優惠。讓許多玩家懷疑，是否因《NBA2K24》在Steam平台和各評分網站都受到不少的負評轟炸，因此才祭出優惠。

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《NBA2K24》在Steam平台原價為新台幣1790元 ，近日平台宣布「Kobe Bryant版」下殺6折，只要新台幣1074元就能購入遊戲，「黑曼巴版」則打出65折優惠，原價新台幣2990元，現在只要新台幣1943即可購買，整個特價活動持續到10月31日截止。

▲《NBA2K24》目前正進行折扣活動，「Kobe Bryant版」下殺6折、「黑曼巴版」則打出65折優惠。（圖／翻攝Steam網頁）
▲《NBA2K24》目前正進行折扣活動，「Kobe Bryant版」下殺6折、「黑曼巴版」則打出65折優惠。（圖／翻攝Steam網頁）
《NBA2K》系列雖然是籃球迷們在每賽季前提前享受籃球氛圍的作品，但過去幾年一直有「內容一塵不變」、「家個新秀就重新上架」的批評，不過《NBA2K24》因為遊戲內Bug頻傳，包括「灌籃不放手」、「卡頓」、「優化不完善」等，都讓《NBA2K24》被推上風口浪尖，負評如潮。

事實上，《NBA2K24》上市後，在Steam負評榜「Hall of Shame」也獲得壓倒性負評的玩家評價，甚至一度超越《三國殺》、《鬥陣特攻2》成為負評王，目前則以12％的好評率，在Hall of Shame位居第三名；此外，去年《NBA2K23》發售時，雖也有不少負評，但首波折扣是在上市3 個月後才釋出，這次上市滿月就發起限時優惠，也認粉絲們認為是增加買氣的舉動。

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