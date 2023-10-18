哈佛森爆馬政府下封口令「不批中」 吳釗燮：難以考證
美國「人權基金會」創辦人兼執行長哈佛森（Thor Halvorssen）日前表示，於馬政府時期來台時曾遭下「封口令」，有外交部人員要求他不要批評中國政府，引發議論。對此，外交部長吳釗燮今（18）日表示，十幾年前的事情比較難考證，但外交部不可能停止協助重要外賓，同仁也不會得罪外賓。
記者邱新博／台北報導
立法院長游錫堃16日在立法院接見哈佛森（Thor Halvorssen）等人，與會的民進黨立委范雲在臉書轉述，哈佛森會中說他第一次來台灣時，是在馬政府時期，時任總統馬英九在他演講前特別叮嚀「盡量不要批評中國政府」。
立法院外交國防委員會今邀請外交部長吳釗燮業務報告並備質詢，無黨籍立委林昶佐指出，哈佛森曾經投書表示，當時的活動對口試外交部的人員。
吳釗燮說明，外交部有去做過了解，不過因為這是十幾年前的事情，很多同仁調動到別的位置，甚至有些人已經離職了，比較難以考證，不過，依照外交部作業習慣，有重要的外賓來訪，「我們這邊的協助應該是不會停止的」，同仁也不會得罪外賓。
吳釗燮指出，人權基金會來台灣訪問不是外交部安排的，可能是跟國內的NGO團體合辦研討會，外交部則提供部分協助，在可以協助的範圍內，就儘量提供協助。